幸福7週年 一起來喫萬里蟹 77份熟蟹禮盒限量開賣！

2018年09月12日 14:49 中時電子報 綜合報導

9月至12月是萬里蟹盛產期，新北市自101年起推動萬里蟹品牌，打響「在臺灣就是要吃萬里蟹」名氣，鼓勵民眾前往產地消費遊憩，今年7週年更推出「幸福7週年，一起來喫萬里蟹!」系列活動，除9月12日在記者會上販售77份熟蟹禮盒外，還宣告9月22日野柳假日活蟹市集熱鬧開市搶活蟹福袋，歡迎大家一起大啖活蟹，幸福入口！

77份熟蟹禮盒，開賣瞬間被搶購一空！

今年首度於記者會上開放秋季首批77份熟蟹禮盒（7隻/499元）認購活動，現場不到10時30分就陸續出現民眾準備排隊搶購，11時開始發放號碼牌前已人潮滿滿，開賣時間一到77份熟蟹禮盒馬上搶購一空，現場搶購民眾說，通常要到產地萬里龜吼、野柳漁港及石門富基附近品嘗的新鮮萬里蟹，知道開放認購首批熟蟹禮盒，當然要一早就趕來排隊搶好康！

一起來喫萬里蟹 拉霸。(圖片來源：新北市漁業處提供)

搶訂要即時-限量海鮮澎湃桌，復刻鱻蟹回憶，滿滿的幸福體驗

新北市副市長葉惠青表示，為迎接萬里蟹幸福7週年，今年特別將在地食材以堆疊方式疊成三層，推出限量7桌「海鮮澎湃桌」，每桌價格只要12,000元，想要品嚐的民眾手腳可要快了，另外還有產地盛宴「鱻蟹宴」可以選擇，今年適逢第7年，讓民眾票選自2012年以來的人氣復刻料理重回鱻蟹宴餐桌上，在網路報名鱻蟹宴的同時，票選心目中第一名的鱻蟹宴人氣復刻料理，讓民眾再度品嘗回憶美食。另更透過總舖師的巧思特地設計一款萬里蟹菜色融合國際知名品牌調味料，今年鱻蟹宴可說是有聲有色，每桌7,777元，樣樣都是由在地最優質的農漁產品烹調而成，每口料理都是幸福滿滿。

認桌全部菜色。(圖片來源：新北市漁業處提供)

募集7週年結婚紀念夫妻檔，招待免費幸福鱻蟹宴

洋溢幸福7週年氣息的萬里蟹，今年特別招待結婚7週年的10對夫妻（民國100年結婚），只要於107年9月25日上午9時至10月8日下午5時止，完成線上報名並傳送相關證明文件（戶籍謄本或結婚證書）符合，將於10月9日進行抽籤並以簡訊通知中簽與否，中籤夫妻只要在10月20日攜帶證明文件到野柳漁港查驗報到，就可以免費免費品嚐鱻蟹宴！讓我們一起快樂幸福777！來喫萬里蟹！

復刻魚蟹宴 菜色由您決定。(圖片來源：新北市漁業處提供)

萬里蟹保育互動遊戲屋9/15正式啟用，船主們的戰爭：蟹王蟹后大PK

在西南與東北季風轉換期間，海象說變就變，萬里蟹鮮美滋味背後，是許多萬里漁民乘風破浪辛苦捕撈而來，萬里漁民就是台灣版的「漁人博鬥」；為了珍惜每一口萬里蟹，今年於龜吼螃蟹主題公園規劃「萬里蟹保育互動遊戲屋」，結合時下大型真人娃娃機體驗，讓民眾在球池裡尋找合格的螃蟹布偶，找到越多就可以獲得積分換精美小禮物喔！另外，為激起萬里漁民的漁人魂，特地於9月30日到10月15日舉辦「蟹王蟹后大PK」活動，號召當地捕蟹漁船主的加入，賭上長年捕蟹經驗及漁人的熱血，以捕抓到本年度體型最大的萬里蟹為最終目標，活動將於10月20日產地活動公布結果並頒發獎盃給獲勝漁船主！

拉霸七週年。(圖片來源：新北市漁業處提供)

9/22野柳假日活蟹市集滾滾開市，限量百份感蟹福袋強力開賣

在今日萬里蟹產季起跑記者會限量販售的77份熟蟹禮盒，僅在短短30分鐘隨即搶購一空，沒搶到的民眾不用擔心，由捕撈萬里蟹漁民組成的螃蟹產銷班，在9月22日至12月2日每例假日於野柳漁港藍色公路候船亭下方舉辦「野柳假日活蟹市集」，9月22日開市當天，現場還有舉辦百份活蟹福袋販售，福袋裡2斤活跳跳萬里蟹只要399元，為了刺激買氣，百份福袋裡還有將7份福袋可以7元抽得！簡直好康到不行！現場也有活蟹販售及代客料理，不管你有沒有搶購到福袋，這裡都歡迎你來喫萬里蟹！品嚐幸福好滋味。

(中時電子報)