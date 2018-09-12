北市抽檢中秋食品 3件標示不符下架回收

2018年09月12日 15:00 中時 吳堂靖

樂烘焙材料器具販售的鹹蛋黃外包裝未標示有效日期。（北市衛生局提供)

中秋節吃月餅、烤肉已成為台灣民眾必備慶祝方式，北市政府衛生局8月赴轄內月餅製造業、麵包店、糕餅店、傳統市場及量販店等，抽驗月餅產品及烤肉用食材，共計83件產品（包裝40件、散裝43件），品質檢驗結果均符合規定，其中3件標示不符規定，已要求業者下架並回收。

衛生局表示，三統好食品有限公司的經典綠豆碰、喜之坊販售的綠豆椪分別檢出食用色素紅色六號、食用色素紅色四十號，均為合法食品添加物，但產品外包裝未標示該添加物名稱，另外，樂烘焙材料器具販售的鹹蛋黃，外包裝未標示有效日期。

衛生局表示 此次共計查驗83件產品，包含43件常見烤肉用食材(含肉製品、海鮮、蔬菜、米血等)、22件中秋月餅產品(含綠豆椪、鳳梨酥等)、10件鹹蛋黃、5件烤肉調味醬及3件烘焙餡料，檢驗項目包含防腐劑、著色劑、蘇丹色素、動物用藥、農藥殘留、硼砂、保色劑、甜味劑、漂白劑等，檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，食品添加物標示不實者，可依違反食品安全衛生管理法處4萬元以上400萬元以下罰鍰；標示不全者，可依法處3萬元以上300萬元以下罰鍰，產品應限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

衛生局呼籲，民眾在選購中秋節相關食材時，應注意產品是否適當儲存以維持新鮮度；業者於生鮮產品批發、零售或供攤販使用時，皆應盡量冷藏保存於7℃以下，如置於常溫，以不超過3小時為限。相關稽查結果，可至北市衛生局網站查詢。

(中時 )