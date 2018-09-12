支援蘆竹地區 桃林鐵路自來水管線 全線通水啟用

2018年09月12日 14:57 中時 邱琮皓

支援桃園蘆竹地區的「桃林鐵路管線工程」今（12）正式全線通水啟用，自來水公司表示，這項工程利用原桃林鐵路路段埋設輸水幹管，而通水後將提升桃園蘆竹地區水源調度應變能力，增加桃園航空城計畫及機場捷運周邊開發供水備援韌度，並為區域開發提升競爭力。

2015年度上半年台灣地區水情不佳，桃園地區在同年4月實施第三階段限水措施，桃園市全市採供5停2的供水措施，蘆竹地區因位於供水管線末端復水困難，復水時間較其他地區增加甚多，所以再經過檢討主要原因是蘆竹地區送水管輸水能力業已飽和，復水時送水管前端用戶搶水嚴重，造成管線末端的蘆竹地區復水特別緩慢。

為解決此問題，並滿足未來桃園航空城、機場捷運周邊開發計畫所增加用水量，急須增埋蘆竹地區專用的送水幹管。因現有通往蘆竹地區道路，如春日路、經國路、富國路等，因地下管線錯踪複雜，已經沒有足夠空間埋設大口徑的送水幹管。

自來水公司表示，選定在桃林鐵路沿線埋設口徑1200公厘專用送水幹管，自萬壽路至南山路管線長度計10.3公里，工程經費近5億元，全部由自來水公司負擔，預估在全線通水後提升海湖地區供水壓力由0.2公斤提升至0.7公斤；蘆竹地區供水壓力由0.5公斤提升至1公斤，大桃園地區供水情形更趨穩定，有效提升蘆竹地區水壓及復水緩慢的問題將可徹底解決，進一步穩定供應蘆竹地區（中山高速公路以西）及南崁溪東、西等地區的供水及支援桃園航空城、機場捷運及桃園機場第三跑道特定區等開發計畫等供水成長需求。

自來水公司表示，本工程得以圓滿完成，特別感謝桃園市鄭市長大力支持，將原已發包自行車道工程暫緩讓本工程先行施作及市府各單位、臺灣鐵路管理局於工程勘查、路線選定、設計、施工各階段的協助。

(中時 )