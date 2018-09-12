日本鬼才導演塚本晉也 金馬影展來台會影迷

2018年09月12日 14:59 中時 潘鈺楨

塚本晉也將帶著蒼井優與池松壯亮主演的《斬、》來台。（金馬影展提供）

本屆金馬影展邀來多位影人共襄盛舉。除了先前公布的奧斯卡最佳配樂得主麥可唐納，今日再公布日本鬼才塚本晉也將帶著蒼井優與池松壯亮主演、叩關威尼斯影展金獅獎的《斬、》（Killing）來台出席映後講堂，影展也將另外選映他的cult經典《鐵男：金屬獸》（Tetsuo: The Iron Man, 1989）、《鐵男II：血肉橫飛》（Tetsuo II: Body Hammer, 1993）、以及《六月之蛇》（A Snake of June, 2002）、《狂琴畸戀》（Kotoko, 2011）等名片。

大學就讀美術系，爾後自組實驗劇團的塚本晉也，1989年以首部長片《鐵男：金屬獸》震驚影壇，人體與金屬合而為一的瘋狂異想，不僅奪得羅馬奇幻影展最佳影片，更被Cult片影迷視為「神作」，好萊塢導演昆汀塔倫提諾也奉為圭臬，日本名導吉田大八還在《聽說桐島退社了》特意致敬此片。

堪稱「全能」的塚本晉也，除了身兼導演、編劇、攝影、剪接、燈光、美術，也經常登上大銀幕過過戲癮，參與馬丁史柯西斯、三池崇史、清水崇和竹中直人等名導作品的演出，幕前幕後皆有不俗的表現。

本屆金馬影展除了讓影迷先睹為快問鼎本屆金獅獎的《斬、》，更規劃專題選映塚本晉也另外四部代表作。除了《鐵男：金屬獸》、《鐵男II：血肉橫飛》，還有席捲各大奇幻影展的女性異色名片《六月之蛇》，以及沖繩女歌手Cocco初登銀幕的威尼斯影展地平線單元最佳影片《狂琴畸戀》，讓影迷充分感受他怪誕原創的風格與多才多藝的本領。

《斬、》

塚本晉也角逐本屆威尼斯影展金獅獎的《斬、》，首次挑戰時代劇，邀來日本備受矚目的新生代男星池松壯亮和影后蒼井優領銜主演，描述一名江戶時代末期的流浪武士，平日協助務農換取糧食，也傳授農家子弟劍術，卻因為幕府結束鎖國的影響，被迫面臨生死關頭。身兼導演、演員、編劇、攝影、剪輯的塚本晉也，藉由影像展現武士精神中的浪漫與殘忍，更借古喻今反思當代世界局勢。

《鐵男：金屬獸》

《鐵男：金屬獸》（1989）是塚本晉也以16釐米膠捲拍攝的首部長片，講述生活規律的上班族，某日車禍撞傷有「戀鐵癖」的男子，卻見死不救，沒想到隔日他的四肢與性器開始長出駭人的金屬廢鐵。塚本晉也不僅身兼編、導、演，連攝影、燈光和美術都一手包辦，以黑白影像與瘋狂意象，展現對後工業時代都市的愛恨與批判，也與配樂家石川忠展開長期合作。影片自羅馬奇幻影展奪得最佳影片後轟動影壇，被Cult片迷視為必看神片。

《鐵男II：血肉橫飛》

鐵男系列第二部《鐵男II：血肉橫飛》（1993），塚本晉也改以彩色呈現人類與鋼鐵結合的概念，描述擁有幸福家庭的平凡男子，被神祕組織綁架至地下工廠進行肉體改造，當金屬機械逐漸吞噬他僅剩的良善時，也揭開他驚人的身世之謎。《鐵男II：血肉橫飛》這回從個人轉向群體，從城市朝向世界，不僅場面更為浩大，也展現塚本晉也不甘於小眾的野心。

《六月之蛇》

塚本晉也改編自身同名小說的《六月之蛇》（2002），將鏡頭轉向女性飽受壓抑的內心，找來性感女星黑澤明日香飾演生活雖然優渥但與丈夫貌合神離的少婦，只能自尋慰藉，直到一名神祕男子以勒索各種變態行為，竟逐漸釋她深藏內心的慾望。影片不僅獲得威尼斯影展聖馬可評審團特別獎，黑澤明日香精湛詮釋女性從到內斂到狂野的轉變，也贏得葡萄牙奇幻影展影后的殊榮。

《狂琴畸戀》

獲得威尼斯影展地平線單元最佳影片的《狂琴畸戀》（2011），塚本晉也邀來沖繩女歌手Cocco初登大銀幕，演出患有精神疾病的單親媽媽，只有唱起歌時眼前的幻象才會消失。當她逐漸崩潰時，一名其貌不揚的男子出現了，他用盡各種方法，試圖治癒她受創的心。能導擅演的塚本晉也，這次演出因愛慕Cocco甘願受皮肉之苦的男子，從黑暗中孕育出動人的光明。

2018台北金馬影展

國際影展11.08-11.25

電影學院10.20-11.17

創投會議11.13-11.15

金馬獎頒獎典禮11.17

(中時 )