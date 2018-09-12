愛美人也愛江山 孫翠鳳母女甜蜜爆棚

2018年09月12日 15:06 中時 李欣恬

明華園總團將邁入90周年，除了一連串的海內外演出行程滿檔，25年歷史的招牌戲碼《界牌關傳說》，也將翻新再重演，由當家小生孫翠鳳領軍，帶領多位第三代青年軍成員上陣演出，賦予老戲新面貌。

孫翠鳳表示，劇本裡的羅通原本只愛江山不愛美人，「但卻在失去美人時，領悟保衛國土也同樣重要，成也美人、敗也美人，都使得這位英雄的人生更有滋味。」

《界牌關傳說》是編導陳勝國改編自傳統歌仔戲《羅通掃北》之作，今（12）日孫翠鳳和她的大女兒、青年軍旦角陳昭婷，率先於大觀藝術節記者會上獻演一小段，只見飾演羅通的孫翠鳳，和飾演屠爐公主的陳昭婷，兩人透過舞扇呈現遊山玩水場景，以及藉由眼神交流傳情，電力滿格，甜蜜到爆棚。

《界牌關傳說》描述羅通與屠爐公主兩人立下海誓山盟，互許終身，並交換彼此身上的干將、莫邪之劍，作為定情之物，羅通更浪漫地發誓，假如變心，甘願死在一名99歲老人之手。

孫翠鳳表示，《羅通掃北》裡的羅通，是欺騙異國公主的負心漢，「但在《界牌關傳說》浪漫許多，我們讓羅通沒有那麼壞，他所做的一切是為了保衛疆土，但對公主的愛是真愛。這齣戲談論兩國戰爭的無奈，也探討跨國戀情的生離死別，25年再重看，同樣歷久彌新。」

孫翠鳳表示，除了透過扇子表現兩人之愛，另一個愛情信物正是兩人身上背的寶劍，「這對寶劍的名稱，是來自夫妻鑄劍典故的干將莫邪，象徵兩人是一對，雖然最後不能在活著的時候結為連理，但精神意志上，卻是永久相連。」

陳昭婷表示，明華園總團在1993年推出這齣戲時，她還是小學生，「這齣戲是明華園的經典作品之一，我必須要挑戰前輩們曾演過的角色，還要和孫老師在舞台上談戀愛，準備起來真的是戰戰兢兢。」

明華園總團團長陳勝福表示，「這是歌仔戲跨時代的交會，在演員和製作面多有翻新，而傳統的手繪布景，則會原汁原味地保留，讓觀眾看見歌仔戲在時代交接處的新面貌。」《界牌關傳說》將於9月23、24日，在新北市台藝大表演廳演出。

(中時 )