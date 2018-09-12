吳敦義：如果11月24日選得很不理想 就負責任下台

2018年09月12日 15:31 旺報 潘維庭

國民黨主席吳敦義11日於中央黨部接見AIT新任處長酈英傑及陪同官員，被問到近期是否與中共談及兩岸論壇時，吳敦義回應，因為有3年管制時期，最快也要明年5月20日才能自己決定成行與否，「如果11月24日選得很不理想，也要負責任下台，兩岸論壇就要由下一任主席來決定」。

據國民黨12日新聞稿，AIT新任處長一行人與吳敦義談到，最近是否有與中共談及兩岸論壇的問題，吳敦義回應，由於國家機密保護法對於卸任總統、副總統有3年管制時期，因此現在連想要派副主席兼秘書長去中國大陸，都不被蔡政府同意。

吳敦義強調，「我們當然尊重國家的法律」，但如果現在就與中共談國共論壇，還是要向總統府提出申請，預判蔡女士不會同意，因此，這一段時間並沒有計畫與習先生召開兩岸論壇。也許等到明年5月20號以後，就能夠自己決定成行與否，另外，如果11月24日選得很不理想，也要負責任下台，兩岸論壇就要由下一任主席來決定了。

針對年底選情，吳敦義表示，不能說誇張的話，但也不能過度保守，歷經2014年及2016年失去政權，這對中華民國是一個重大的傷害，對國民黨也是史無前例的重大影響。目前國民黨只有六個執政縣市，也就是22分之6，「我們自己評估，應該至少可以維持5個，也許全部6個都能保住執政權，至於其它的縣市，能夠贏得勝利的，至少應該還可以有5個左右」。

吳敦義強調，地方選舉還是要看地方的執政成績，以嘉義縣而言，31年都是民進黨當縣長，這是國民黨最艱困的縣市，我們要凸顯的就是地方的建設，在823水患時，蔡女士乘坐雲豹裝甲車巡視而被民眾喊下車，「我們就是要質疑，民進黨長期執政所做的工程，是真的還是假的」；高雄也是民進黨長期執政20年，大水之後，街上出現了五千個洞，讓車子都可以掉下去的洞，高雄市議會就懷疑，填在底下的級配是否都是廢棄物？這裡面難道沒有人謀不贓？沒有偷工減料問題？這一點除了議會之外，監察院也應該介入調查才對。

至於南台灣天災是否應響蔡政府選情？吳敦義表示，淹水人民當然會有怨懟，因此行政院才要用7000億元來「政策買票」。

有關國民黨目前被黨產會凍結黨產一事，吳敦義則稱，國民黨的處境非常艱難，以高雄市為例，韓國瑜就說中央「連一碗滷肉飯都沒有支援」，現在每個月都要借錢來發薪水，實在沒有辦法支援地方選舉。至於公投，國民黨提出反空汙、反核災食品、反深澳燃煤電廠；這一次大選則有東奧正名，由紀政領銜，帶有台獨意涵在內，「目前中選會似乎正在動手腳，一直誇張地強調一些例子，所以還很難說有哪些案子能夠通過」。

(旺報 )