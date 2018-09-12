正義護理師揭女童性侵 律師林智群批她沒做好一件事

正義護理師在臉書揭女童遭性侵，律師林智群認為不宜。（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

新北市5歲女童日前因下體流血，被家屬緊急送往林口長庚醫院急診，醫院認為女童疑似遭性侵並通報桃園市社會局安置，女童爸爸為此上網喊冤，指女兒是遭玩具支架撞傷造成流血；後遭一名護理師爆料，女童陰道深處嚴重撕裂傷，自述天天遭哥哥性侵，父母都知情。對此，家屬憤而向派出所報案，對護理師提告妨害名譽告訴。

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關於此新聞，律師林智群認為：「挺身而出的同時，也要注意自己安全」。他在臉書表示，「有正義感很好，但請把正義感用在正確的地方，為了這個案子出庭作證，也是正義感的一種展現，在還沒作證之前，就讓自己陷於違法情狀，不但沒必要，也是不值得的！」

林智群表示，根據性侵害犯罪防治法第8條，護理人員發現疑似性侵事件時，有通報義務；主管機關（比如社會局）接手緊急介入安置後，護理人員的責任就算盡了。

根據護理師法第28條，護理師有保密義務，雖然違反時並不構成刑法洩密罪，但違反的話還是可以處6000元至3萬元罰鍰，如果因此被罰款，甚至被醫院內部懲處，也是划不來！至於護理師有無構成妨害名譽罪，則要看性侵案件的處理結果而定。

林智群說，即使護理師認為父親的版本很扯，但應在司法程序裡，交給檢察官在偵查中洗臉他就好了，在家屬沒有授權的情況下針對自己處理個案發表意見，已經超出護理師應該做的範圍。

林智群認為，護理師前半段（通報部分）做得正確，但後半段（出面發言駁斥父親作法）則是太過，後面的行為並沒有辦法用一個正義感作為免責事由的。

(中時電子報)

文章來源：林智群律師（klaw)臉書

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