台北》阿扁喊選情「穩死」 姚文智自認倒吃甘蔗

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中時

前總統陳水扁接受專訪談及台北市選情直言「不只難看，根本穩死的」，並建議不要想先爭第一、先拚第二。對此，民進黨台北市長參選人姚文智上午前往松山區市場拜票，會前受訪時說，這場選戰原本就是挑戰不可能的任務，但從爭取提名的過程到現在，都按照節奏前進，且部分民調顯示他逐漸往上爬，選情回溫後勢看漲，有倒吃甘蔗的趨勢。

姚文智表示，針對各方的建言都會參考，在團隊整合更成功、選戰節奏更清楚後，有機會就會向陳水扁報告請益。

媒體詢問，昨日上午說如果是市長不會把職缺優先留給破壞世大運開幕反年改的王八蛋，但晚上似乎改口？

姚文智說，他沒有改口，原本說的就是不會把職缺留給反年改又到世大運鬧場的王八蛋，而這件事情看清楚台北市柯文哲；柯過去不斷強調討厭藍綠的政治文化，但卻看到柯市長為了選舉，拿政府資源進行綁樁，用政策買票、置入性行銷，拿市民納稅錢來進行各種政策綁樁買票是大家最厭惡的行為，比過去有過之而無不及。

有台大政治系教授建議丁守中陣營不要打姚，甚至要幫忙輔選，在藍營基本盤回歸下就能順利當選。對此，姚文智則回應，任何人願意幫忙當然都接受，但丁手中在這場選戰中逐漸被邊緣化，大家只記得他跟共青團交好、要撤換吳音寧、要保衛國民黨黨產甚至說要將不當黨產委員會斷水斷電。

姚坦言，現在只看到丁守中跟柯文哲在爭奪深藍選票而已，表示丁守中很像是新黨，這樣的選舉策略只看到丁守中欲振乏力逐漸被邊緣化。

(中時 )

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