影)執行署大拍賣 吉祥物「拍寶」首亮相

吉祥物「拍寶」。(陳志賢攝)

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金龍牡丹。(陳志賢攝)
賓士。(陳志賢攝)
署長呂文忠(陳志賢攝)

法務部行政執行署今天下午2時30分在法務部前廣場舉辦「行政執行機關吉祥物發表暨北區分署聯合拍賣會」活動，共拍賣賓士轎車、LV手提肩背兩用包、高粱酒等，行政執行署吉祥物「拍寶」也首次登場亮相，民眾熱情參與，場面熱烈。

行政執行署署長呂文忠致詞時表示，執行署的宗旨是「執行有愛、公義無礙」，發生823水災後，各地執行分署為了減輕當地義務人負擔，放寬分期期限，目前執行署的績效已高達5251億元。

呂文忠特別介紹以梅花鹿為象徵、歷經10個月才誔生的吉祥物「拍寶」，希望能推廣執行署正面積極、溫馨親民的形象，並將正確資訊傳遞給民眾。

行政執行署12日結合北區的台北、新北、士林及桃園4個分署，在法務部前廣場進行聯合拍賣活動，現場拍賣項目五花八門，包括古箏、賓士車、多段變速腳踏車、玉石、水晶龍龜、LV手提肩背兩用包、Canon相機機身及鏡頭、金龍牡丹高粱酒、太陽眼鏡、名牌運動服飾、翡翠戒指等。

執行署大拍賣 吉祥物「拍寶」首亮相。

活動也邀請喜憨兒社會福利基金會、華山社會福利基金會、北市失親兒福利基金會、育成社會福利基金會到場進行月餅、各式乾果、糕點、服飾及配件等愛心義賣活動，讓民眾購買發揮愛心。

(中時 )

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