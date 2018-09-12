內政部今通過9名高級專業人才 歸化我國籍

2018年09月12日 15:26 工商 彭媁琳

內政部今（12）日召開歸化國籍高級專業人才審查會第6次會議，審查通過參與製作著名戲劇「暗戀桃花源」作品的馬來西亞籍楊女士等9名高級專業人才。自105年12月21日「國籍法」修正施行迄今，已有59名外國高級專業人才通過審查，無須喪失原有國籍，歸化我國國籍。

內政部表示，這次審查通過的9名高級專業人才，教育領域5名、經濟領域1名、文化藝術領域2名、其他領域1名。

其中美國籍朱先生，具物理專業，重要論文「能谷電子學」獲頂尖期刊引用，指導的博士生畢業後任職知名電子公司擔任研發技術經理或大學教授；德國籍許先生，具機器人專業，曾帶領團隊參賽榮獲機器人足球賽平台項目組第2名；玻利維亞籍克勞女士，具系統整合專業，其技術服務公司如金寶電子，家樂福量販集團等。

馬來西亞籍楊女士，曾參與編輯2005-2007表演藝術年鑑出版，辦理提升演藝團體職能相關培育計畫，籌辦藝文交流論壇，扮演媒合民間表演藝術團體與政府單位對話平台相關工作，參與製作著名戲劇，如「暗戀桃花源」、「如夢之夢」及「水中之書」等作品；烏克蘭籍伊凡先生以「純然畫家Nature Minder」自居，擅長將台灣美麗及純樸的精神，透過文化、藝術介紹給歐洲國家，呈現最真實、最美好的台灣風景及人物親和形象。

(工商 )