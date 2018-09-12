小英談故鄉屏東 最大進步不是吃檳榔 而是...

2018年09月12日 15:37 中時 曾薏蘋 、 劉宗龍

民進黨中常會12日邀請屏東縣長潘孟安（左）報告「安居大社區‧全人攏照顧」政績，報告結束後，兼任民進黨黨主席的蔡英文總統（中）致詞時，指著一旁的潘孟安，誇潘孟安是最會照顧人的縣長。（劉宗龍攝）

民進黨今中常會的【一縣市、一政績、一故事】執政縣市，邀請屏東縣長潘孟安專案報告；身兼主席的蔡英文總統聽完後表示，以前看長輩吃檳榔，現在不吃了，但嘴唇還是紅的，因為都改塗口紅，「我很難想像家鄉長輩會跳舞、塗口紅，吃檳榔老太太變成塗口紅老太太，這是很大進步。」

蔡英文表示，她聽了很多故事，一個執政團隊成功，建設很重要，最重要是團隊做出來感動人心，讓人感到有被照顧安居樂業感覺，是執政價值最重要的，相信潘孟安有完整體現這個價值；她可以跟各位保證，這是一個會照顧人、讓人感心的好縣長。

屏東縣農往直前發展協會的青農羅秉諺今天也現場經驗分享；結尾時表示，雖然最近天災不斷，但我覺得這都不能怪誰，這是全世界都在變異的大氣候。讓在場執政的民進黨核心高層的與會者，聽了「好窩心」。

屏東縣高樹鄉快樂媽媽婦女協會總幹事黃明菊受邀到中常會經驗分享說，潘孟安上任後認真推行長照服務據點，以前他們菜寮只有2、3個，現在有14個據點，很多地方子弟都很肯定，說自己媽媽狀況改善很多，以前都待在家裡睡很晚才起床，現在一早就起床梳妝打扮，要出門去參加活動。

潘孟安今報告主題是「安居大社區‧全人攏照顧」；他說，「全人照顧」就是將縣民分為0-2歲、2-6歲、6-12歲、35-64歲、65歲以上等各個不同年齡層；他說，以0-2歲為例，他剛上任時，有人罵他為什麼屏東沒發放生育津貼？但他認為「難道年輕人會為了領生育津貼而生一個小孩嗎？」重點應該是降低生育負擔，輔導二度就業婦女，提升簽約保母數量。

潘孟安也說，「現在很多長者簡直都可以當藥劑師，常看電視廣播，亂買藥亂吃」，事實上這對他們健康都沒幫助，因此縣府結合各地衛生所，帶著慢箋到長者家裡訪問，讓長者們的健康狀況獲得很多改善；並推動長照據點，平均80歲的阿公阿嬤組成歌舞團，到高鐵站跳舞快閃，把鍋碗瓢盆集合起來合奏音樂

蔡英文聽完報告後表示，「我坐在那裏聽，聽起來都是我故鄉的故事」，覺得特別親切，保證總幹事是原汁原味屏東人。

蔡說，她的致詞稿子寫著潘孟安，「感覺很粗曠、大辣辣，其實是柔軟又細膩的人，在我看來，他今天穿西裝，是我們在地屏東人算斯文的」，屏東在國境之南，最熱，又有落山風，共通特點就是皮膚特別黑，長得比較壯，還有共通特色，屏東人講話都比較木訥，今天三位有很精彩的解說，讓大家深刻體會潘孟安在屏東這幾年的施政。

蔡指出，潘孟安跟她是鄰居，「我家鄉是楓港，他是車城，成長環境跟我父親哥哥成長環境差不多，你問我對他的感覺是什麼？除了他比斯文之外，還有一個很大特色就是，雖然是單身漢，但很會照顧人，任何人在屏東，他都很會照顧，真的是個很會照顧人的縣長」。

總統說，我看過潘媽媽，「媽媽也很會照顧人，通常會教養出不會照顧人的小孩，但潘有這個基因，我近身觀察，潘孟安最大特色，就會很會照顧人」。

總統表示，很難想像，屏東現在八、九十歲長輩，以前看到長輩吃檳榔，現在不吃了，嘴唇還是紅的，變成塗口紅；現在不但會塗口紅還會跳舞，「在我成長背景，很難想像家鄉長輩會跳舞塗口紅，吃檳榔老太太變成塗口紅老太太，這是很大進步」。

總統說，在農業大縣能把自己變成從事現代農業的專業年輕人，真的非常好，屏東一代代的農夫，她都看過，今天看到屏東出現新世代農夫，真的很高興，縣長團隊讓新世代農夫，讓年輕人願意回到家鄉，從事家鄉農業漁業。

(中時 )