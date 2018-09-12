Selina爆狀況差被迫對嘴？網：音軌和樂隊速度不同

2018年09月12日 15:25 中時電子報 蔡曉婷

女子天團S.H.E昨(11日)在兩廳院藝文廣場舉辦「十七音樂會」，慶祝出道十七周年，活動圓滿落幕後，深夜有網友在PTT上討論Selina當晚似乎狀況不好，有人爆：「S從第一首戀人未滿就大部分對嘴了」、「直播甚至有聽到S的音軌速度跟樂隊不同」，但也有在現場的粉絲力挺：「在現場沒有覺得對嘴耶，但後面有感受到唱比較吃力」。

昨有網友在PTT S.H.E專版上發文詢問Selina昨晚在音樂會上是否狀況不佳，「但到後面麥克風不知道是不是出狀況，而且很多以前S會唱的fill跟合聲她都略過，或者是馥甄一起唱」，引發網友討論，有人稱：「好像是走延伸舞臺之後開始出問題，S也一直壓耳機」，也有人替Selina緩頰說：「有開麥，是肯定的，但聲音很小」、「現場滿ok的啊，之後聲音真的有比較小一點，但不覺得是對嘴」。

另有人PO出S.H.E吧的貼文，有網友自稱有朋友的工作是負責騰訊直播審核，「他說確實收到通知說Selina有點感冒喉嚨不舒服，扁桃體稍微有點腫，現場真唱是真沒有問題，現場也確實開全麥，但是直播時如果狀態不好可以啟用原聲」，其他粉絲則說：「現場聽真的聽不太出來 我還覺得娜娜聲音恢復以前了」、「娜娜一直都很棒！！今天音樂會給我們很棒的聲音跟正能量！」、「希望娜娜趕快康復，難怪看她表情一直怪怪的」、「Selina現場很賣力在唱耶～我覺得是麥出問題」，而對此，S.H.E所屬華研暫未回應。

(中時電子報)