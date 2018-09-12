習安在俄會 敲定安倍10月訪問大陸

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旺報

共同社報導，日本首相安倍晉三12日上午在俄羅斯海參崴與大陸國家主席習近平舉行了會談。鑒於安倍考慮在迎來《日中和平友好條約》生效40周年的10月23日訪華，雙方一致同意就安倍訪華推進協調工作，加速中日領袖間的互訪。

習近平表示，歡迎安倍訪華。雙方還確認在北韓無核化問題上緊密攜手，在第三國圍繞中國「一帶一路」經濟帶構想展開合作。

有關領袖互訪，安倍設想借明年6月在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會之機實現習近平訪日。安倍邀請習近平訪日，習近平表示會留意此事。兩人上一次會談於去年11月在越南舉行。會談後安倍向媒體表示，雙方再次確認了日中加深友好合作關係的共識。希望將日中關係推上新階段，構築東北亞和平與繁榮的基礎。

習近平在會談伊始表示，兩國關係已進入正常軌道，有必要大力發展。關於北韓問題，日中領袖在會談中將無核化定位為共同目標，商定為實現無核化而攜手合作，並確認了履行聯合國安理會制裁決議的必要性。據安倍介紹，日本力爭解決北韓綁架日本人問題的立場得到了習近平的完全支持。

有關一帶一路，9月下旬將在北京舉行日中官民合作機制會議。5月安倍與大陸國務院總理李克強在會談中就設立該機制達成一致。雙方還力爭實現兩國企業可共同參與的第三國基礎設施建設項目具體化。

安倍與習近平一致同意多次開展關於知識產權和技術革新的對話。安倍提出希望中國修改福島核事故以來對宮城、福島等10個都縣產食品持續至今的禁止進口措施，雙方就保持磋商的方針達成了共識。

在大陸公務船持續駛入釣魚台附近日本領海的情況下，兩國領袖還確認將共同努力使東海成為「和平、合作、友好之海」。

(旺報 )

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