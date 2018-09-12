張天欽火速請辭原因？謝寒冰一句話神回覆

2018年09月12日 15:44 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

促轉會副主委張天欽今遭爆料，在內部會議討論操作國民黨新北市長參選人侯友宜在鄭南榕事件的角色，並說「這個如果沒有操作很可惜」，事件曝光後引來諸多批評，他在今天火速請辭。對此名嘴謝寒冰提及張天欽火速請辭的真正原因，是因為「他不小心說真話，洩漏了國家機密」。

據《鏡傳媒》報導，爆料曝光了促轉會會議記錄，稱8月24日下午副主委張天欽召集部屬開會，其中談論到要操作國民黨新北市長參選人侯友宜在鄭南榕事件的角色，點名侯友宜，「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」等語。

侯友宜今也回應說，「促轉會淪為東廠，被民進黨作為選戰的打手，鎖定侯友宜，用一些荒唐、惡質的語言作攻擊，相當遺憾、難過」，現在的執政黨利用促轉會當報復的工具，「蔡英文總統妳能讓促轉會這樣做嗎？」

謝寒冰揭張天欽火速請辭的真正原因，是因為張「不小心說真話，洩漏了國家機密」。

網友也紛紛批評，「搞清算，鬥爭，這較進步黨，可惡」、「狗子就是狗子辦事不牢」、「主子不會忘掉您的委屈，您就先避風頭吧！」、「他是因為蠢而被請辭的」，更有網友抱持不同看法認為，「主子不會忘掉您的委屈，您就先避風頭吧！他日…」、「明辭暗升阿！」、「國發會副主委有缺」。

(中時電子報)