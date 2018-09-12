走過雞姦醜聞 馬國前副相安華謀「東山再起」

2018年09月12日 15:36 中時電子報 李靖棠

據新加坡亞洲衛視（Channel Newsasia）報導，曾馬來西亞前副首相、卻遭栽贓與男助手發生肛交入獄的安華（Anwar bin Ibrahim），在與前「搭檔」和仇人馬哈地（Tun Mahathir bin Mohamad）和解後，於先前馬國變天後、得到蘇丹穆罕默德五世（Muhammad V）特赦重獲自由。

英國BBC對安華採訪全文報導。

如今，被期許為領導下屆希望聯盟（Pakatan Harapan）執政的他，正式宣佈投入森美蘭州（Negeri Sembilan）波德申（Port Dickson）國會席次補選，爭取再次回到國會的機會。現任波德申選區議員、來自人民公正黨的當雅（Danyal Balagopal Abdullah）今日宣佈，辭去國會議員職位，將席次讓予安華，替他鋪好了一條回歸政壇的「大道」。

JUST IN: @anwaribrahim to stage his return to Parliament in Port Dickson. The current MP - Danyal Balagopal Abdullah - will vacate his seat, triggering a by-election which the PKR president and “PM-in-waiting” will contest in. pic.twitter.com/ZbQqBRuvLn — Sumisha Naidu (@SumishaCNA) 2018年9月12日

現年71歲的安華，出生在檳城大山腳、父親曾擔任10年的巫統威中區國會議員，母親則是一名熱衷政治的婦女，安華的大學生涯就讀於馬來亞大學、專攻馬來語研究，曾擔任馬來西亞全國穆斯林學生聯盟主席，1974年曾領導學生運動被捕、遭到國內安全法令逮捕入獄20個月。在獄中的他並未荒廢，利用這段時間修讀馬來西亞國民大學課程，取得文學碩士學位。

安華於1982年加入巫統，獲得當時的強人首相馬哈地高度賞識，並在力挺之下、同年投入大選，就奪下伊斯蘭黨在檳城唯一席次：峇東埔國會選區，並被委任為首相署副部長；從此之後16年期間，安華的官運步步高升，歷任文化、農業、教育等部長，也曾任馬來西亞國際伊斯蘭大學校長多年。1991年成為財政部長、1993年更被委任為副首相，與馬哈地關係達到最高峰。

重獲自由的安華（前排圖右）與首相馬哈地（前排圖左），共同出席馬來西亞獨立61週年國慶。（圖/美聯社）

但從98年開始，兩人關係開始決裂，安華更被迫辭去一切職務，並在當晚、以涉嫌泄露國家機密、貪汙和雞姦醜聞等10項罪名遭逮捕，隔年安華因雞姦罪被判九年監禁、瀆職罪被判6年，也因此失去議員資格。一直到2004年該判決被推翻出獄；但2014年二度遭助手指控、裁定5年有期徒刑，不僅讓安華再次入獄、也錯失了先前國會大選的資格。

馬來西亞前副相安華（圖左）與妻子旺阿芝莎（圖右）。（圖/美聯社）

「政治上沒有永遠的敵人、更沒有永遠的朋友。」這句俗話，完全映證在安華和馬哈地身上，為了打倒一馬貪腐案的納吉（Najib bin Abdul Razak），高齡93歲的退休強人首相馬哈地，支持安華妻子、旺阿芝莎（Wan Azizah binti Wan Ismail）角逐副首相職務，並與安華結盟、共同創建希望聯盟。若安華能順利贏得補選席次，重回副首相等領導位子也將指日可待。

(中時電子報)