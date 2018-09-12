台中登革熱直逼大醫院門口 2人在醫院外圍中鏢

疾管署副署長莊人祥公布國內新增5例登革熱個案。

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台中登革熱疫情出現新變化！疫情直逼大醫院門口，台中潭子區某知名大型醫院2位護理師與外籍看護雙雙在醫院外圍園區感染登革熱，成為醫院外的群聚感染，入侵院內只差一門之隔，疫情讓人憂心忡忡。

疾管署今（12）日公布國內新增5例本土登革熱病例，分別為台中市3例、彰化縣2例。今年截至9月11日國內共計112例登革熱本土病例，台中市占了62例、新北市32例、彰化縣及高雄市各6例、台北市與嘉義縣各2例、桃園市與台南市各1例。

台中市新增個案為2女1男，年齡介於30多歲至60多歲，居住大里區祥興里、豐原區鎌村里與大雅區雅楓里，陸續於9月4日至8日發病，目前都在住院中。

疾管署副署長莊人祥指出，豐原區與大雅區個案為潭子區某知名大型醫院護理師、照護病患的外籍看護，在同一棟醫療大樓但不同樓層工作，初步研判感染地應為醫院外圍園區，因為在醫院外圍發現28個積水容器，其中有2個陽性孑孓反應、容器指數3級。

院方昨天已經進行院區外圍緊急噴藥，今天將進行大樓內部化學防治，未來院方緊急採取的防治措施，以防院內感染，包括室內窗戶緊閉、病人及護理人員健康監視，提醒就醫民眾加強防蚊保護措施。臺中市政府預計明日進行醫院外圍化學防治。

彰化縣新增個案為員林市仁美里50歲女性及北斗鎮文昌里80多歲男性，員林市個案住家與該市近期發生本土群聚之某國中相近，研判感染與該國中相關，該起校園群聚共5人。北斗鎮個案9月8日發病，感染源待釐清，目前住院中。

(中時 )

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