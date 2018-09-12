多吃「酸」會變勇敢！拯救焦慮抑鬱最有效

2018年09月12日 15:46 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

生活中總是會遇到一些令人緊張、感到冒險的事情，像是上台演講、參加比賽等，想讓自己勇敢、大膽一點？專家建議，不妨試試多吃酸。

根據《Scientific Reports（科學報告）》期刊2018年6月刊登的一項研究顯示，「酸味」可能會增加一個人的冒險行為。

該研究找來168名來自英國與越南的參與者，請他們隨機飲用苦味、鹹味、酸味、甜味、鮮味（umami）及中性的礦泉水溶液，接著讓所有人參與一項類風險氣球實驗（Balloon Analogue Risk-Taking，BART），主要是讓受試者拿著不斷充氣的氣球，氣球充氣愈多，受試者可以贏得的獎金就愈多；但若氣球爆炸，便將失去一切獎金，過程中受試者可以隨時中止氣球充氣並兌換現金，或是為了更優渥的獎金而繼續撐著。

結果發現，飲用酸性檸檬水的參與者，會比其他人都還要高的頻率為氣球打氣：比飲用蔗糖水（甜味）的參與者高39%、比飲用咖啡（苦味）的參與者高20.5%、比飲用鹽水的參與者高16.03%、比飲用含味精水（鮮味）的參與者高40.29%。

研究人員Dr Marianna Obrist奥布里斯特博士表示，酸味對冒險行為的影響可持續至少20分鐘，主要取決於酸消耗的速度。酸味不會引起人們沉溺於魯莽的冒險習慣，但確實具有調整冒險行為的獨特屬性，或許能成為鼓勵人們創造機會的新管道。

他們甚至建議，患有焦慮症或抑鬱症的人，或許也可從含酸飲食中受益，增加冒險行為以鼓起勇氣和陌生人交談；但如果以強調安全為守則的職業如機師，日常飲食可能就要試著減少酸味食物的攝取。

除了增加勇氣，郵政醫院營養師黃淑惠表示，吃酸還有這些好處：

1.促進消化 幫助營養吸收

酸味食物中含的有機酸，如檸檬酸、蘋果酸，能促進腸胃蠕動、幫助消化。有機酸也有助其他營養，如維生素C、鈣、鐵等的吸收。

2.殺菌防病

酸味食物能降低環境中PH值，增強胃液酸度而產生殺菌效果，甚至可以直接殺死生冷食物中的部分細菌，這也是為何吃海鮮常會淋上檸檬汁的緣故，故酸味食物在一定程度上，有助預防胃腸道細菌性疾病。

3.加速乳酸代謝 緩解身體痠痛

黃淑惠說，許多人運動後常會有身體痠痛的狀況出現，主要是乳酸堆積的緣故，而酸味食物中的有機酸能加速乳酸代謝，緩解痠痛。

4.收斂止汗

以中醫的角度，酸味具有收斂性，能使身體內臟器官的肌肉運作變得更緊緻，以提高臟器的運作（如幫助胃的蠕動）。另外，酸味食物也有止汗、歛汗的效果，有助去除身體濕氣。

5.開胃生津 延長食物保存

酸味能促進唾液分泌，使味蕾較為靈敏，達到開胃的效果。此外，較易腐敗的食物，也可透過添加一點酸，如醋、檸檬汁，來延長保存時間。

但黃淑惠強調，此處的「酸」指的為有機酸，通常是從天然食物（如蔬菜水果）與食物發酵（如果醋、泡菜）而來，其他加工類的酸味食物（如蜜餞、酸梅）則不算在此範圍。

黃淑惠也提醒，吃酸雖有諸多好處，但不宜過量，以免造成臟腑過度收縮、引起不適；本身腸胃功能較差的人，吃酸時建議將酸度稀釋，或是搭配其他食物，才能避免對腸胃過度刺激。

(中時電子報)