勞保勞退分級表修正 勞保預計影響人數317萬人

2018年09月12日 16:00 中時 李宜秦

基本工資自明年元旦起月薪調高至2萬3100元，勞動部昨日也已公告勞保就保薪資分級表與勞退月提繳工資分級表調整。目前以2萬2800元投保者，明年同步調為2萬3100元。勞保部分，平均每位勞工每月增加6到24元、雇主增加24到88元；勞退部分，雇主增加18到66元。影響人數勞保約317萬人、就保約127萬人、勞退約134萬人。

基本工資自明年元旦起月薪由2萬2000元調至2萬3100元、時薪由140調至150元。配合基本工資調整，勞動部公告修正勞保、勞退的分級表，勞保分級表部分，將第一級2萬2000元改為2萬3100元，刪除原先的投保第二級2萬2800元，目前以第一、二級投保者明年元旦起一律改為以2萬3100元投保。

勞退分級表部分，則將現行規定第十九級實際工資級距上限及月提繳工資修正為2萬3100元，現行規定第二十級實際工資級距下限配合修正，其餘維持不變。

勞工保險局納保組組長劉金娃舉例，現以2萬2000元投保的勞工，明年勞就保費增24元、雇主增88元；現以2萬2800元投保的勞工，明年勞就保費增6元、雇主增24元；勞退部分僱主則分別增66元、18元。

另外考量到投保單位多以月投保薪資計算保費，因此刪除投保分級表中日投保薪資欄位。在職訓機構受訓但薪資未達基本工資者，增訂2萬2000元投保等級。

勞保局表示，分級表修正後，勞保部分影響勞工約317萬人、就保部分影響勞工約127萬人，預估保費平均一年增加40億2000萬元。勞退部分則預計有134萬人受影響，預計每年增加9億5900萬元退休金。

而原先薪資為2萬2801元到2萬3099元的勞工，過去是以2萬4000元投保勞保與提繳勞退，明年元旦實施新的分級表後，雇主可檢附相關證明文件，至勞保局申請調降，改以2萬3100元投保，勞工每月勞保費可減少19元、雇主可減少120元的勞保費與勞退提繳費。

(中時 )