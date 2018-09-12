嘉義》對手質疑代理鄉長公器私用 溪口鄉公所：坦蕩

2018年09月12日 16:01 中時 呂妍庭

嘉義縣議員詹金繪除在議會上質詢，也把「證物」交給縣府政風處，要政風處了解。（呂妍庭攝）

詹金繪指公所送的書包少了代理兩個字，似乎不太恰當。（呂妍庭攝）

嘉義縣議員詹金繪年底轉戰選溪口鄉鄉長，12日在臨時會上，質疑同樣登記選鄉長的溪口代理鄉長孫維聰疑似公器私用，包括印製與競選文宣照相同的扇子，大量發送給村、鄰長，還要求全鄉每戶送兩支，「連我家都收到」，另鄉立幼兒園畢業生收到署名「溪口鄉長孫維聰贈」的書包，讓鄉親都來問她，選舉選完了嗎？什麼時候代理變正式？詹金繪當場要求民政處和政風處了解，政風處長王鈞陶指書包上的字樣，沒有寫上代理兩個字，明顯「不當也不宜」，但是否違法，還要再調查。溪口鄉公所則回應「坦坦蕩蕩」。

溪口鄉公所祕書陳榮福表示，送書包給幼兒園畢業生是慣例，今年因幼兒園園長交接正好在畢業典禮前，因業務交接上的資訊落差，頭銜才會印錯，這兩天有民眾反應後，公所馬上跟廠商反應，要求業者以貼紙補正。

至於扇子，公所解釋，溪口鄉按往例都會把6到10月的藝文活動以整合行銷方式一次包裝，因以往發送文宣DM的效果不太好，今年改用扇子，且跟往年一樣發送到各村里，目的是鼓勵民眾出來參加，效果還不錯，雖然因選舉有些質疑，但公所依法行「坦坦蕩蕩」，政風單位要調查，會全力配合。

(中時 )