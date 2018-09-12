華航與台灣虎航大阪航點 14日起約半數航班復飛

2018年09月12日 16:03 工商 張佩芬

日本關西機場已恢復部分運作，華航9月14日至9月20日將飛航部分桃園-大阪往返航班，共計18班；放大機型部分，桃園-名古屋CI154/155往返航班至9月底前每周二、四、六、日以A330派飛，16日CI178/179及17日CI278/279桃園-高松往返航班亦放大機型以A330派飛，CI100/101桃園-東京往返航班至9月底前每日以777派飛。

華航 9/14-9/20 桃園-大阪往返航班資訊如下：

9/14 桃園 - 大阪飛航航班，CI156/157(由777執飛)，CI158(由A330執飛)

9/15 桃園 - 大阪飛航航班，CI158/159(由A330執飛)，CI156/157(由777執飛)，CI172/173(由A330執飛)

9/16 桃園 - 大阪飛航航班，CI158/159(由A330執飛)，CI156/157(由777執飛)

9/17 桃園 - 大阪飛航航班，CI158/159(由A330執飛)，CI156/157(由777執飛)，I172/173 (由A330執飛)

9/18 桃園 - 大阪飛航航班，CI158/159(由A330執飛)，CI156/157(由777執飛)，I172/173 (由A330執飛)

9/19 桃園 - 大阪飛航航班，CI158/159(由A330執飛)，CI156/157(由777執飛)

9/20 桃園 - 大阪飛航航班，CI158/159(由A330執飛)，CI156/157(由777執飛)，CI172/173 (由A330執飛)

9/21 大阪 - 桃園飛航航班，CI159 (由A330執飛)

台灣虎航配合大阪關西機場階段性恢復營運計畫，且已恢復部份運能，台灣虎航2018年9月14日至2018年9月20日間將營運下述航班：

9/14 IT212/IT213 桃園-大阪關西往返航班

9/15 IT212/IT213 桃園-大阪關西往返航班

9/16 IT212/IT213 桃園-大阪關西往返航班

9/17 IT212/IT213 桃園-大阪關西往返航班

9/19 IT212/IT213 桃園-大阪關西往返航班

(工商 )