打火兄弟經費不能省！中市汰換老舊消防設備

2018年09月12日 16:18 中時 盧金足

台中市議員鄭功進（左）12日在質詢時身穿23公斤防火衣為消防員請命，爭取基層消防人員權益。（盧金足攝）

台中市議員鄭功進12日在質詢時身穿23公斤防火衣為消防員請命，爭取基層消防人員權益，其中，通訊設備對消防相當重要，打火兄弟經費不能省。台中市消防局長蕭煥章表示，為了2018台中市界花卉博覽會消防維安，消防局編列預算更新災難現場通信等消防設備，設備使用花博預算1000萬元，提供花博園區及鄰近分隊通訊使用，花博後相關單位也可繼續利用。

鄭功進表示，截至8月底最新統計，近280萬市民人口數，實際員額1453人，距編制員額1811人，還有近兩成的人力未補足。

「消防為公安之母！」鄭功進說，穿著防火衣上質詢台，凸顯現行消防業務執行的困境，不論是人力的長期不足、或是物力的資源匱乏，台中市升格為全台第二大城，基層消防員編制，常年居六都之末，消防衣雖有2000多套，然而救助服卻僅1200多套，希望市府加速編足預算汰舊換新，給打火弟兄最安全的保障。

針對無線電系統數位化進度，蕭煥章說，消防局逐步更新無線電系統為數位式通訊系統，強化火場救援能量，由於無線電系統全面數位化約需8000萬元經費，尚無法一次到位，但改用數位式確實勢在必行，消防局先使用花博預算1000萬採購數位式與類比式雙模無線電設備。

蕭煥章表示，各種通訊設備採購上都具備數位式與類比雙模功能，除了與原本的類比訊號相容，也有利於日後數位化使用，設備都已採購完成，目前正在驗收測試階段，消防局會確認新採買的設備，能與既有類比式無線電系統相互銜接才能通過驗收，這些設備使用花博預算1000萬元，係因花博期間，採買的設備會提供園區鄰近分隊，以及在花博園區內的通訊使用，在花博結束後，相關單位也可以繼續利用。

蕭煥章說，市府每年編列預算購買消防安全鞋等設備，針對救助帽由於從去年開始從共裝改為個裝，開放由熱心民間捐贈；其中救助帽由消防局使用開口契約招標，一頂3100元。

若有熱心的民間單位要捐贈，會建議民間單位同意將相關捐款用於購買救助帽，而救助服則由全球人壽熱心提供，並由全球人壽協助套量與採購，再捐贈給消防員，藉此公私協力

，提升消防員的設備。

(中時 )