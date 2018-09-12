呼籲促轉會解散 李明賢：張天欽是小英同學 交情數十年

行政院促進轉型正義委員會副主任委員張天欽。（圖／本報資料照，杜宜諳攝）

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中時電子報

促轉會副主委張天欽自比「東廠」，點名新北市長參選人侯友宜是「轉型正義最惡劣的例子」、「這個如果沒有操作很可惜」後，被爆料而請辭下台。國民黨台北市議員參選人李明賢在臉書呼籲解散促轉會，並指張天欽是蔡英文同學、交情數十年，「勘稱小英人馬，難怪會甘為鷹犬」。

週刊爆料，促轉會副主委張天欽在內部會議談論，操作國民黨新北市長參選人侯友宜在鄭南榕事件的角色，並說「這個如果沒有操作很可惜」等語。促轉會副研究員吳佩蓉今在臉書上證實是她錄音爆料。

吳佩蓉還爆料，促轉會今年才設立，並沒有自己的預算，各項經費捉襟見肘，但身為副主委，卻不知以身作則，家財萬貫，且在台北市擁有房舍，卻逕自申請官舍居住，舉凡傢俱家電，幾乎全以本會業務費支付，甚至支使同仁在上班時間到官舍為其打點一切，公私不分，把公務員當作專屬他個人的員工。

國民黨台北市議員參選人李明賢在臉書呼籲解散促轉會，並爆料「張天欽是蔡英文同學、交情數十年，也勘稱小英人馬，難怪會甘為鷹犬。」他說，如今各種資料都證明促轉會是打手，甚至是自己認證的東廠、西廠，蔡政府應立即解散促轉會！「對了，那8個民進黨立委要當側翼？請一併公佈！」

(中時電子報)

文章來源：李明賢臉書

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