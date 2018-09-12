「登山界的三大謊言」 點出無法放棄登山的原因

2018年09月12日 16:09 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

由教育部體育署與衛生福利部國民健康署合作舉辦的「107年全國登山日」系列活動，在9月9日到10月21日於全台進行超過200場實體活動，也推出線上登山活動，讓國人隨時隨地可以透過運動賺好康也賺健康。

台灣擁有豐富的山林景觀，在今年全國登山日的活動中，為了擴增國人參與機會、推廣無痕山林理念，107年全國登山日特地於「健行筆記」辦理線上登山活動，推出「萬人淨山大作戰」、「一起蒐集小百岳」、「一起加入登山攝」、「親山‧清涼‧輕步道」及「全台40條步道經典必訪」等五大主題路線，民眾不論喜歡郊山、淨山或是運動攝影，都能找到符合自己需求的線上任務，只要依指定規範把登山照或山域美景上傳到活動官網，就有機會獲得獎品。

體育署署長高俊雄透過今天的記者會表示，我國登山活動參與人口比例逐年增加，甚至有不少外國背包客特地來台登山或健行，更多人參與這項活動也代表需要建立更專業化的知識，體育署已經長期推廣「山嶽嚮導」證照，希望透過有證照的嚮導，讓民眾獲得豐富的登山知識與對山嶽的了解，讓登山體驗更深刻，高俊雄補充：「每年9月到10月的秋季非常適合登山，但切記避開颱風時期，安全享受登山樂趣。」

記者會上主持人謝哲青也提到「登山界的三大謊言」，傳達登山、健行令人難以忘懷且一參與就再也離不開的原因，第一個謊言是「很簡單啦！」登山社會用這句話鼓勵民眾邁開登山的第一步，實際上挑戰卻不一定像口頭上說的容易，而是富有挑戰。

第二個謊言是「快到了！」當登山者已經氣喘吁吁，前方的嚮導會用「快到了」來鼓勵，但可能還要一段時間才能抵達目的地；前兩個「謊言」是屬於別人說的，第三個謊言則是自己給自己的一句話「再也不來了！」就算登山、健行當下覺得很累、再也不想體驗，回到家、一覺醒來後，仍忍不住翻開地圖，尋找下一個挑戰的目的地，沉浸在登山健行的樂趣裡。

(中時電子報)