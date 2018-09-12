司獄委員會認不符釋憲規定 年改釋憲下月院會表決

2018年09月12日 16:32 中時 鄭舲

監察院司法及獄政委員會今開會討論年改釋憲案，經過5小時漫長討論，最後經6比4表決，認為不符合釋憲規定。決議指出，釋憲案並無其聲請理由書中所指違憲疑義，且不符合《司法院大法官審理案件法》第5條第1項第1款規定。此決議將與教文委員會的釋憲聲請，以正反意見併提下月院會。

監察院教文委員會7月通過年改調查報告及釋憲案，按程序須經司法及獄政委員會審查，再送院會通過，才能正式提出釋憲。由於司獄委員會「蔡系」監委佔多數，外界認為年改釋憲恐遭封殺，新舊監委也對釋憲程序爭執不下。

司獄委員會今開會討論年改釋憲案，調查委員仉桂美等人提出年改方案違憲，且符合《司法院大法官審理案件法》第5條第1項第1款，「中央或地方機關，於其行使職權，適用憲法發生疑義，或因行使職權與其他機關之職權，發生適用憲法之爭議，或適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義者」得聲請釋憲。

不過，新監委認為本案沒有違憲，也不符合《司法院大法官審理案件法》的釋憲規定，最後透過表決，以6票對4票通過新監委提案。由於監察院會昨通過決議，由原審委員會將釋憲聲請書及司獄委員會審查決議，併提院會討論，因此今日司獄委員會認為不符釋憲規定的決議，將與教文委員會的釋憲聲請併提下月院會表決。

(中時 )