時力稱海基會裁撤算了 海基會：說養肥貓 未盡公平

2018年09月12日 16:21 中時 楊家鑫

針對時代力量稱沒有功能的海基會不如直接裁撤，海基會發言人管安露12日反駁稱，海基會服務跟幫助兩岸人民的工作從未中斷，尤其在兩岸官方交流停滯現狀下，它的戰略定位比過去更重要。不能因為兩岸關係不好，就認為海基會失去功能。「說海基會養肥貓，未盡公平。」

大陸國台辦稱10天內已有2.2萬名台胞申辦居住證，海基會12日舉行例行記者會，發言人管安露指出，海基會不會主動詢問台灣民眾是否申辦居住證，因為海基會不是調查機關，而是服務機關。即使後來修法規定要申報，功能也不會擺在海基會，而是移民署等公權力機關，這不是海基會服務範圍。

管安露表示，海基會自一開始就持續與台商台生溝通，把意見反饋給陸委會。目前獲知的意見多元，某部分人說，這是為了生活方便才去申請，不代表對大陸政府的認同，希望政府理解；也有些人正在觀望後續效應，尚未申辦。所以「並非一面倒都去申請居住證」。

至於修法採取登記制度的支持與反對比例，管安露表示，台商台生意見多元，有台商認為採取登記制度，進行有效管理有其必要，也是很正面；也有些台商說希望不要有罰則。

而針對時代力量稱沒有功能的海基會可以裁撤了，管安露反駁稱，海基會主要功能是提供服務給台商、台生、陸配、陸生等，海基會累積了20年的基礎，服務跟幫助兩岸人民的工作從沒有中斷。尤其在兩岸官方交流停滯現狀下，它的戰略定位比過去更重要。不能因為兩岸關係不好，就認為海基會失去功能。

她說，海基會幫助過許多在陸台商、台生，只是很多案例是當事人也不願意公開的，但這並不代表海基會沒有在做事，海基會的功能是很多機關沒法取代的。

至於海基會秘書長姚人多為民進黨台北市長參選人姚文智輔選一事，管安露表示，姚只是下班後提供諮詢，並未支薪。「他不會因為私人事務而影響海基會公務。他對海基會工作非常認真，也非常支持台商台生」，「說海基會養肥貓，未盡公平。」

(中時 )