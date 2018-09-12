颱風來襲崙背閘門恐塌 縣長親勘指示火速拆除

2018年09月12日 16:20 中時 周麗蘭

縣長李進勇12日親自勘查，指示水利處13日火速拆除。(周麗蘭攝)

水利處長許宏博表示將加工再加班，在颱風來襲前拆除完畢。(周麗蘭攝)

崙背鄉草湖村八角亭大排上的農田水利會的引水閘門共構便橋，年久失修加上雨水沖刷，橋墩及消能設施都破損不堪，日前變成波浪橋，村民出入堪憂，山竹颱風來勢洶洶，縣議員李明哲數度質詢，希望能盡速拆除以免崩塌阻塞大排，氾濫成災，縣長李進勇12日親自勘查，指示水利處13日火速拆除。

八角亭大排三號治水閘門共構的附設便橋是雲林農田水利會管理，該制水閘門 已無取水使用，但橋樑因為鄰近村莊，地方民眾有通行需求。制水閘門與橋梁共構的消能設施已損毀掏空，導致橋墩下沉，橋面產生裂縫。

草湖村民向縣議員李明哲明陳情，李明哲9月6日在縣議會總質詢呼籲水利處正視颱風來襲可能就倒塌疑慮，水利處原訂下周請結構技師與負責橋樑的工務單位到現場會勘，鑑定安全性。

山竹颱風來勢洶洶，李明哲11日再緊急質詢，希望趕在颱風來襲前拆除，以免水患波及草湖村及上游。縣長李進勇、水利處長許宏博、工務處長黃凱達12日火速勘查。

村民表示，這條橋已經這樣子了，一定要盡早拆除，以免颱風來襲土堤崩落，大排氾濫溢堤。

許宏博表示，共構的橋梁48公尺，打除經費需要84萬元，工期18天，新建橋梁經費5685萬元，已向中央提報災後復建工程。

李進勇聽完簡報指示，該共構橋梁已產生危險，地方持續反應傾斜程度越來越危急，怕萬一倒下來，若遇洪水可能會引起淹水，地方強烈建議，議員也很關切，13日立刻派工組執行拆除，緊急搶修工程希望中央盡速核定。

許宏博表示，正常需要18天工期，會拜託包商再加一組設備日夜趕工，加工再加班，13日立刻動工，希望在颱風來襲前拆除完畢。

(中時 )