中市登革熱防疫人員累翻 獎勵榮譽假

2018年09月12日 16:32 中時 盧金足

台中市府環保局長白智榮允諾，提供防疫人員安全防護裝備外，也會給予榮譽假以及行政獎勵。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

登革熱疫情發燒，台中市府上緊發條，第一線防疫人員更是犧牲假日，不眠不休進行防治工作。台中市議員邱素貞、翁美春、蕭隆澤、陳淑華、謝明源、張芬郁等人，12日質詢時關切防疫人員訓練與防護裝備是否落實，並要求市府對勞苦功高的防疫人員適當獎勵。對此，環保局長白智榮表示，提供安全防護裝備外，也會給予榮譽假以及行政獎勵。

台中市議會12日進行警消環衛業務質詢，邱素貞表示，台中市已經出現59例登革熱的確定病例，環保局出動大量人力執行孳生源清理及化學噴藥工作，常見環保局清潔人員四處巡檢住家環境，也持續宣導清除積水容器，感謝他們對防疫的付出。

邱素貞關切清潔人員執行化學防治工作時，可能會受到蚊蟲叮咬或者吸入化學藥劑，希望市府重視第一線防疫人員的訓練與防護裝備。

翁美春、陳淑華、蕭隆澤強調，第一線防疫人員的工作不但辛苦，而且很危險，除注意防疫人員的防護裝備是否足夠外，市府也應給予第一線工作人員適當的獎勵。

此外，台中世界花卉博覽會年底即將舉辦，市府應該加速登革熱的防治工作，以免影響遊客來台中市參觀花博的意願。

對此，白智榮表示，台中市府依相關規定提供消毒作業人員包括工作帽、護目鏡、耳塞、活性碳N95口罩、濾毒罐呼吸防護具、長袖長褲工作服、手套、工作鞋、反光衣、防護衣等工作裝備。並已於9月7日訂定《台中市政府環境保護局因應登革熱防疫人員作業原則》，使各區隊辦理防疫作業有所依循，防護裝備足夠，但不知疫情會持續多久，因此環保局仍舊會持續採購，以確保第一線工作人員的安全。

白智榮強調，除了提供值勤同仁的安全防護裝備外，對於執行登革熱化學防治任務的同仁，執行任務三天就給一天榮譽假；另外，支援清理的同仁，支援五天就會給一天榮譽假。

在行政獎勵方面，支援三天化學防治人員，也會給予嘉獎一次的獎勵；犧牲假日支援，按照規定核發加班費，透過這些措施獎勵第一線的工作人員。

(中時 )