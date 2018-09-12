蘇花改東澳到南澳年底納評估 吳宏謀：會審慎

2018年09月12日 16:35 中時 王思慧

交通部今（12）日在台鐵舉辦金路獎頒獎典禮，交通部長吳宏謀出席。針對蘇花改東澳到南澳段，地方認為要納入蘇花改，交通部預計年底納入評估。吳宏謀會後受訪表示，會審慎評估民眾的想法，強調追求安全性沒有止盡。至於中秋連假疏運，最主要是系統性評估，也推出公共運輸優惠，鼓勵大眾多利用。

吳宏謀表示，日前去宜蘭的時候，有很多鄉親提出想法，在整個建構東部一條回家安全的道路上，當然不可能有斷裂，希望一條道路非常安全。民眾提出當然要認真評估，如果現況道路足以滿足需求，交通部也會據實以告，若有需要改善精進，也會來進行，若涉及比較重大建設，需要審慎評估，包含環評。

吳宏謀說，經過山區道路，尤其花東這種道路型態，安全是沒有止盡的，要一直追求，希望達到零事故目標，但基本上不容易。希望所有道路系統都持續觀察、精進，未來結合現在的鐵道路網、公路系統，大家所期待的台灣有一個非常安全、便捷的交通運輸網絡。

根據統計，蘇花公路東澳至南澳路段2014年A1死亡事故有1件、A2受傷車禍則有20件，2015年A1死亡車禍也有1件、A2受傷車禍事故則有30件，2016年A1死亡車禍則有7件，大幅增加外，A2車禍事故也暴增為52件。2017年1至6月A1死亡車禍0件，A2車禍事故為12件。

至於這次連續假期疏運，吳宏謀表示，跟往年都一樣，最主要是系統性評估，還是一樣希望所有公路、鐵路系統，能夠在連續假期時段或路段，能夠非常安全暢通，但事實上不一定做得到。也會利用整個系統的模擬，挑出可以做一些獎勵的時段與路段，不過這很困難；有很多配套，包含替代道路，今年也特別請高鐵對此有折扣優惠。所有國道系統公共運輸，也鼓勵大家多利用公共運輸，有實質的優惠。鼓勵大家在秋節時間，能夠多多使用綠色交通，同時也要注意行車安全。

(中時 )