任賢齊暴肥照片曝光！醫師憂：代謝疾病纏身

2018年09月12日 16:34 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

藝人任賢齊近來為戲增胖，體重從原本的74公斤飆破到100公斤，腰圍也達到40吋，挺著大肚腩，眼睛也胖到只剩一條線，常被笑是「油膩的大叔」，連好友都幾乎認不出來。

雖然任賢齊自嘲從「小齊」變「小肥」後，出去不必擔心被人認出，但也自曝，「成功」增肥的同時，三高問題找上門，變得怕熱又怕喘，還常常因為胃酸逆流睡不好覺，喉嚨也因此紅腫沙啞，「大腿橘皮組織都出現了。」

不只是任賢齊，藝人為了工作或演戲需要改變體型時有所聞，忽胖忽瘦、「伸縮自如」的功力讓人嘖嘖稱奇。若是穠纖合度或精實健美的體態倒無妨，但如果是快速增胖，為戲犧牲的同時，恐怕也犧牲了自己的健康。

任賢齊自述為戲增胖後，許多人都認不出他來。(圖片來源：擷取自任賢齊Richie Jen粉絲專頁）

任賢齊自曝快速增重後，身體狀況也跟著出現。(圖片來源：擷取自任賢齊微博）

暴肥後瘦不下來 代謝疾病恐從此相伴

國內減重專家、中國醫藥大學附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示，一個月內體重增加4公斤以上就是快速增重。如同快速減重對身體的影響，體重增加太快，身體來不及適應，機能也會受損，存在以下諸多風險：

●心肺功能無法負荷：由於體重急速增加，心肺突然承受極大負擔，不堪負荷，導致心肺功能快速衰退。

●三高、慢性病：脂肪快速增加及囤積容易誘發高血壓、高血糖、高血脂，尿酸也會飆高，可能因此罹患糖尿病及出現痛風。

●瘦不下來：藝人快速增胖後通常會想辦法瘦下來，但仍必須承擔瘦不回去的風險。若能在半年～一年內瘦下來，因為快速增胖帶來的疾病通常能緩解；但如果過重、肥胖的情形持續3～5年以上，器官損害的時間拉長，即使之後減下來，三高、糖尿病、痛風等疾病仍可能從此伴隨終生。

黃致錕說，還有一種快速增重的情況是密集健身及大量補充蛋白質，使肌肉大量增加，骨骼也跟著變重。雖然這種快速增重比較不會出現代謝性疾病，仍會加重心臟和肺部的負擔，心肺功能還是會受到影響。

醫師強調，快速增胖對身體造成極大負擔，雖然許多藝人能夠快速瘦回來，仍不建議民眾仿效。(圖片來源：劉國泰）

常見３原因 一般人也可能急速變胖

黃致錕表示，肥胖大部分是從小到大的飲食及生活習慣日積月累而成，除了藝人因為特殊目的而暴肥，一般人短時間內的快速肥胖通常有三個原因：

●內分泌疾病：例如甲狀腺功能異常、腦下垂體腫瘤，多囊性卵巢，都會使內分泌異常，代謝跟著受到影響。

●藥物作用：例如類固醇或者會影響代謝的藥物，都可能使體重快速增加。

●情緒困擾：例如壓力性暴食或憂鬱症，容易改變食慾，甚至出現暴食症現象。

任賢齊感概，現在只能看過去的照片回想當年精實的身材。(圖片來源：擷取自任賢齊Richie Jen粉絲專頁）

醫師：為戲暴肥 一輩子通常只做一次…

黃致錕表示，藝人受到螢光幕的壓力及外人眼光的影響，通常有比較強的毅力再讓自己瘦回去，但是大部分人往往瘦不回去。而且有些藝人是，不建議民眾有樣學樣。

「這種事情（為工作暴肥）通常一輩子只會做一次，」黃致錕說，即使藝人為了工作快速增重，之後也成功減回來，但他們通常一輩子就做這麼一次，因為他們明白減重的過程非常痛苦。一般人如果曾經成功減重，假使再復胖，通常也很難再減下來，那股「非減下去不可」的毅力往往已經消失。

此外，有媒體報導，任賢齊是被導演說服「真人胖」會比特效化妝來得更真實，任賢齊也在個人網路社群貼出過去身材精實的照片，感嘆「想當年啊……」，並表示之後要努力瘦回去。但看在醫師眼裡，這麼做只是增加自己的風險，「問題是身體又不是導演的，命是自己的，」黃致錕笑著說。

(中時電子報)