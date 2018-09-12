劉邦友血案改編創新劇本 阮劇團上戲了

2018年09月12日 16:27 中時 廖素慧

阮劇團推出劇本農場的三本原創劇本，將由演員讀劇演出。（廖素慧攝）

配音員陳緯恩跨行寫劇本以劉邦友血案為基調，有科幻電影的畫面感，文字工作者蔡逸璇寫歌仔戲，攝影師黃煚哲也動筆紀錄南部盛行的賽鴿，阮劇團將於14至16日在嘉義文創園區新嘉義座演出讀劇，演出場次及售索票可洽劇團官網。

阮劇團為激發編劇人才更豐富的創作，由王友輝老師主持「劇本農場」計畫，邀約劇作家合作，今年有蔡逸璇的歌仔戲《文武天香》、陳緯恩的《血案兇手的冷酷告白》、黃煚哲的《婆紗》等3本原創劇本，由吳定謙、葉志偉、孫介珩分別執導演出。

陳緯恩任職中華電信數位匯流事業處，也兼做影集配音員，他不諳台語，但創作的《血案兇手的冷酷告白》有大量台語對話，劇本以20年前轟動社會的劉邦友血案為原型，場景設在嘉義，藉由20年後1位女子到鄉下小漁村探訪老友開始，掀起一連串對血案的不同視角。

《文武天香》有唱、念、作、打，兼顧唱詞押韻，讀劇演出將現場搭配樂師，頗有難度，以「讀劇」方式呈現歌仔戲，是目前台灣戲劇界少有的做法。黃煚哲因南台灣盛行賽鴿，而寫出《婆紗》描述民間賽鴿文化，他說，鴿子因為吃不飽而受制約按時飛回家才會被餵食，看似無拘無束的天空，卻是無邊無際的巨籠。

(中時 )