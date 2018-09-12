台中林酒店「森林百匯」10／31前平日午晚餐「4人同行1人免費」

林酒店即日起至10月31日，森林百匯餐廳首度推出平日午、晚餐「4人同行1人免費」優惠活動。（圖／林酒店）

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台中林酒店1樓森林百匯，午、晚餐時段提供300道精緻佳餚。（圖／林酒店）

迎接9月開學季，餐飲業進入傳統淡季，台中飯店業者看準學生聚餐、師長敘舊商機，例如林酒店即日起至10月31日，森林百匯餐廳首度推出平日午晚餐「4人同行，1人免費」優惠活動，搶食聚餐商機。

林酒店表示，凡於用餐日出示優惠券或優惠圖樣，並於前一週事先訂位，即可享平日午晚餐（週五晚餐除外）「4人同行，1人免費」，適合與三五好友、同學師長，相約大啖龍蝦海鮮等300道佳餚！

行政主廚蔡孟成表示，學校陸續開學，此時會有很多同學餐敘、聚會的需求，因此特別規劃優惠專案，讓客人以經濟實惠的價格享用五星級美食。

森林百匯除了三大招牌菜色「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」無限量供應外，主廚團隊每隔兩天就親自前往東港、西螺等產地，採買所需的蔬果、漁獲，以維持食材的品質及新鮮度，關鍵的因素在每個餐檯後都有獨立的廚房設備及廚師專責。

蔡孟成表示，消費者嚐到的每道菜，都是由專研該菜系的廚師烹煮的，目前有西式、日式、現炒、廣式、港點、泰式、西點、PIZZA等八大主題廚房。

森林百匯午、晚餐時段提供300道各式佳餚，包括當令肥美海鮮、現切排餐、多國特色美饌、人氣西點蛋糕等，深獲饕客喜愛；開放式廚房設計，搭配寬敞舒適的用餐空間，最多可容納700人，堪稱全台最大的自助餐廳。

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