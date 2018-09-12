新竹》5合1選舉合併公投 竹縣選務鬧人荒

5合1選舉合併公投，新竹縣選務工作人員缺額約有1000名，出現鬧人荒現象。（新竹縣選委會提供）

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5合1選舉逼近，新竹縣選舉委員會11日召開委員會議，由於今年大選合併公民投票，選務工作相對複雜，加上新竹縣人口增加，投開票所增為404所，選務工作人員缺額約1000多人，其中600個缺額分別在竹東鎮、竹北市，選委會主委邱鏡淳指示縣府教育處、人事處協助找人，解決「人荒」。

新竹縣選委會表示，根據公職人員選舉罷免法第58條規定，投開票所主任管理員須為公職，且管理員半數以上也需具公職身分，但因5合1選舉合併公投案，公投案繁多，目前僅知有10大議題，但案名不明，加上目前仍在清查戶口階段，即使選務工作的薪水有略增，但如何開票、延遲開票如何因應等，仍沒有明確答案。

選委會也指出，今年被選舉人增加，像縣議員第1選區（竹北市）即有26人登記參選，選務工作增加，且在投票日之前，管理員也需參與相關會議。另外，萬一出現選舉無效狀況，管理員可能也須面臨上法庭等問題，種種因素影響公職人員投入選務工作的意願。

投開票所除管理員外，亦有監察員，選委會表示，監察員不必具公職，通常由各政黨推舉人選，較無缺額問題，目前選務工作人員缺額1000人中，有高達800個為公職缺。

新竹縣長邱鏡淳身兼選委會主委，他11日在會中，也指示教育處、人事處給予協助，以團隊合作精神，鼓勵公教人員投入選務工作，並呼籲鄉親有意擔任投開票所工作人員者，可洽各鄉鎮市公所及新竹縣選委會，期望能順利完成選務工作。

(中時 )

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