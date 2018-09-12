影響選情斷尾求生？賴清德道歉：無法接受張天欽作為

2018年09月12日 16:39 中時 郭吉銓

促轉會副主委張天欽企圖「操弄」選舉的會議記錄曝光，行政院長賴清德表示，行政院完全無法接受張天欽的作為，他的錯誤言行不僅傷害機關信譽，製造對立也不會為社會所接受，由於促轉會委員皆由行政院送請立法院任命，他願代表行政院向社會公開道歉。（郭吉銓攝）

行政院長賴清德出席國發會第16屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮。（郭吉銓攝）

行政院長賴清德（左）出席國發會第16屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮。（郭吉銓攝）

9合1選舉在即，促轉會卻爆出副主委張天欽疑似刻意主導選舉議題，行政院長賴清德下午表示，無法接受張天欽的作為，並願代表行政院向社會公開道歉。

促轉會副主委張天欽企圖「操弄」選舉的會議記錄曝光後火速請辭，但國民黨認為，如此惡意的陰謀算計，如果最後只是一個副主委去職，實在不符比例原則，也不足以讓國人信賴。行政院長賴清德應當立刻為督導不周向全國人民公開道歉。

賴清德下午也立即表示，行政院完全無法接受張天欽的作為，他的錯誤言行不僅傷害機關信譽，製造對立也不會為社會所接受，由於促轉會委員皆由行政院送請立法院任命，他願代表行政院向社會公開道歉。

賴揆並說，促轉會是依促轉條例成立的獨立機關，肩負調查歷史還原真相平反不公不義的重責大任，其獨立、公正、客觀的角色容不得一絲一毫的妥協，期勉促轉會依法謹慎行事以外，也敬請社會予以支持，讓社會朝向團結和諧的方向邁進。

(中時 )