台北》浪子回頭熱心公益！更生人參選南港玉成里里長

2018年09月13日 07:19 中時 陳燕珩

參選北市南港區玉成里長的更生人劉文中（中），在自己經營的刈包店設有愛心餐，免費提供弱勢民眾，熱心回饋社會。（劉文中提供）

翻轉人生！北市南港一家刈包店老闆劉文中，年輕時曾犯下強盜罪鋃鐺入獄，後來表現良好假釋出獄，開起店面做生意，不僅常提供愛心餐給弱勢民眾，還扮演許多叛逆少年的「心靈導師」，去年更獲得好人好事代表。為了進一步服務大眾，年底他將參選南港玉成里里長，盼做更多事回饋社會。

現年36歲的劉文中，年輕時交友複雜，與不良少年走得近，曾犯下強盜罪被判刑7年4個月，5年前他因表現良好假釋出獄，重新回到社會。儘管他下定決心改過自新，但當時一無所有，找工作又處處被打槍，生活相當辛苦，後來才在家人協助下，開燒肉刈包店重新出發。

開店近2年生意愈來愈穩，劉文中說，現在他有能力，想幫助更多需要的人，因此在店裡設置愛心餐，免費提供食用。除物質上的協助，很多鄰居、家長看到他的改變，常把孩子帶來與他對話，劉文中會分享自己的經歷和心境，引導孩子走向正確的路。

去年劉文中獲得好人好事代表，讓更多人得知他的故事，參與宗教團體的他，平時就很熱心公益。但每天忙於做生意，幾乎窩在廚房裡，只能用假日有限時間服務人群，讓他覺得很可惜，因此決定投入年底選舉，盼能專職當里長，全心回饋社會。

劉文中說，若他順利當選，一般里長會做的事情，他絕對不遺餘力，另外還會主動挨家挨戶訪問，針對長者、叛逆少年、精神障礙者等個案，給予更多關心，也期望透過自己的例子感染更多年輕人，不小心走錯路沒關係，只要肯改變就能浪子回頭。

(中時 )