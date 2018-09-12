海基會：在陸台灣人並非一面倒申請居住證

2018年09月12日 16:49 工商 賴瑩綺

大陸國台辦12日例行記者會公布數據顯示，居住證開放申請短短10天，有超過2.2萬名台人申領居住證。對此，海基會發言人管安露指出，若以一天有幾十萬人在大陸來看，申請的比例好像也沒有高到大家都去申請居住證，對於後續衍生的效應、台灣的配套，台商、台生都還在持續觀望當中。「不能說所有的台灣人一面倒去申請居住證」，大家的意見是很多元的。

海基會12日舉行媒體吹風會，針對居住證管安露表示，自大陸宣布居住證辦法實施以來，海基會持續收集台商、台幹及台生的意見，並交由陸委會進行政策評估。她轉述部分反映意見，如申領居住證會不會成為稅務居民，或造成個人資訊被掌控，台商還有疑慮正觀望當中。

也有申領居住證的台灣人反映，申請是為了在當地生活的便利，並不代表對中國的認同。

針對陸委會研擬對申領居住證回台卻未申報的民眾處以罰鍰，管安露說，部分台商對登記制有意見，希望盡量不要有處罰。但也有台商會長對登記制採取正面看法，認為登記是為了讓政府更有效的管理，是必須的。

對於居住證議題在兩岸持續發酵，管安露認為，以一天10幾萬人在大陸來看，2.2萬人申請的比例「也沒有高到說大家立刻去申請居住證」。目前開放申請才過12天，對於將來還會衍伸多大效應，陸委會後續的配套，在陸台灣民眾都還在觀望當中，等到比較確定的時候，才會考慮是否申請居住證。「不能說所有台灣人一面倒的去申請居住證」。

另外，管安露公布，今年台商秋節聯誼將會依照往例舉辦大型餐會，於本月25日舉行。地點將另外擇期公布。

(工商 )