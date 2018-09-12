中秋烤肉健康吃　美女營養師來教你

衛生福利部基隆醫院營養師團隊推出「香柚蔬果烤肉醬」，由美女營養師林函儀（右）與院長林慶豐（中）來教大家如何吃得健康。（張穎齊攝）

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營養師林函儀。（張穎齊攝）
衛生福利部基隆醫院營養師團隊教大家如何健康吃烤肉。（張穎齊攝）
衛生福利部基隆醫院營養師團隊教大家如何健康吃烤肉。（張穎齊攝）

中秋佳節即將到來，民眾往往會烤個肉來應景一下，但又會擔心高油、高鹽、高熱量造成身體負擔。衛生福利部基隆醫院營養師團隊對此推出「香柚蔬果烤肉醬」，更由美女營養師林函儀來介紹，如何吃得美味又健康。

「香柚蔬果烤肉醬」選用易取的食材，如文旦柚皮、九層塔、蕃茄、蘋果、蜂蜜、白芝麻、薑、醬油等食材製成蔬果烤肉醬，除了增添食材天然的鮮甜味，減少熱量及鹽份含量，其中水果中的維生素C、Ｅ也可以協助亞硝酸鈉的代謝，幫助腸道清除毒素，自製香柚蔬果烤肉醬，鹽份及熱量更是遠遠低於市售的烤肉醬。

林函儀表示，民眾在準備烤肉食材時，可多選用富含植化素及膳食纖維的新鮮蔬果（如竹筍、玉米筍、彩椒或小黃瓜等），肉類可以選擇低脂肉類，以新鮮食物代替取代加工食材。烹調方式可先將食材蒸過後烤，或將食材先用醬料醃過，烤肉時就不需再刷醬料，減少烤焦的致癌物增出風險，並可以減少過多油脂滴到炭火上產生揮發性有毒物質，有害身體健康。

林函儀提醒，中秋節要特別注意應景食材的選擇及攝取量，以1顆185公克的鹹蛋廣式月餅為例，熱量就高達720大卡，逼近3碗白飯的熱量，且含糖量相當於19顆方糖」。

她還說，一般人以為文旦是水果，熱量應該不高，但是1顆文旦柚接近1碗飯的熱量，且又屬高鉀水果，罹患糖尿病與腎臟疾病者應酌量食用」，另外提醒民眾在吃下烤肉同時，多搭配新鮮蔬菜、減糖（無糖）的茶飲更能加快身體的代謝。

(中時 )

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