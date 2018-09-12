台中福華提前布局 搶攻花博與旅展餐飲商機

2018年09月12日 17:04 工商 曾麗芳

台中福華提前布局搶攻花博與旅展衍生的餐飲商機。(圖/台中福華)

「2018台中世界花卉博覽會」11月登場，「台中國際秋季旅展」也將於11月舉辦，台中福華大飯店看好龐大的觀光商機，提前2個月布局，即日起至9/30期間推出「秋季餐券，驚喜販售」活動。

台中福華表示，飯店內全館各餐廳與PC Home線上「限時」、「限量」販售兩款歷年旅展中人氣餐券，分別為「690全館餐飲通用券」每套5張3,450元，限量500套，最優64折；以及「江南春」餐廳「一鴨三食烤鴨券」每張2,399元，限量100張，最優63折。

台中福華強調，兩款餐券為2018年度最優惠，販售期間可享「滿額贈券」促銷活動。活動開跑以來，「690全館餐飲通用券」已熱銷數百套，預料將可帶動1至2成餐飲業績成長。

有別於坊間餐券大多只能單一消費，台中福華「690餐飲通用券」強調一券在手，全館餐廳皆可使用，且不單可作餐券兌換料理，也可作現金折抵券。「690餐飲通用券」每套5張3,450元（每張平均690元），可享「美樂琪」週二至五，午、晚餐乙客（約71折）；加價100元可享週六至日「美樂琪」自助餐1客（約81折）。

此外，加價200元可享「美樂琪」週五至周日下午茶自助餐2客（約7折）；也可至「江南春」或「海華樓」兌換880元套餐1客（約71折）或折抵「豪吧」、「江南春」、「海華樓」單點消費850元（約81折）；「海華樓」再加碼推出價值約1,980元+10％雙人海鮮火鍋，憑2張「690全館餐飲通用券」，即可兌換（約64折）。

台中福華也在此次販售期間釋出利多，每買2套「690全館餐飲通用券」贈1張美樂琪「平日午、晚餐贈送券」。

除用途廣泛的「690全館餐飲通用券」，台中福華大飯店「江南春」也推出經典的「一鴨三食烤鴨料理券」，每張2,399元（約85折），凡購買3張「一鴨三食烤鴨券」，即可加贈1張「一鴨三食烤鴨」贈券，憑券可享用台中福華「江南春」經典的「一鴨三食」，除經典「片皮鴨」外，另推出4款吃法搭配任選，提供民眾不同選項。

若加價1,800元，還可享原價5,800元+10％的「淘金鴨宴」（6人份），折扣額度為2018「江南春」下半年度最大優惠，可望吸引喜愛烤鴨料理的民眾搶便宜。

(工商 )