鄭明修等環委退席流會 觀塘案今無結論

環評委員鄭明修（中）與其他的學術環委退席，使環評大會流會無結論。（廖德修攝）

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環保署今召開環評大會，審查觀塘港環現差案，7月3日專案小組雖將本案退回，但今天主張退回的環評委員成了少數，若進入表決可能翻盤。因此環委鄭明修率先表態要退席，王介佢、王文誠、李克聰、劉希平也發言力挺，與官方代表意見相左。經過一個多小時討論無共識，鄭明修等5人憤而退席，因開會人數不足（11人出席好過半）只好流會。擔任主席的詹順貴表示，下次環評大會是在9月26日。

會議一開始鄭明修表態要退席時，大會主席環保署副署長詹順貴極力安撫，再把其他人士請出會場，先進行內部討論。環委李克聰主張再排除官方代表，由其他具專業學術背景的環委進行表決。

官方委派的環委如內政部、經濟部、農委會代表都主張，他們都是依法參加環評大會，本於職權不應退席，否則就是失職，且開發單位也有權利提出報告，應該完成合法程序，這一來明顯與學者環委持相反意見。

由於雙方意見相左，大會主席環保署副署長詹順貴先折衷建議，今天仍應該先讓中油做說明，也讓環團代表充分提出質疑，再讓大家再思考，但今天不要做表決，延到下次大會再做決議。不過官方代表不能接受，最後學術環委憤而退席，使大會流會。

環委李克聰表示，今天的底線就是不投票但可以繼續開會，讓中油提出報告、做說明。但最後官方代表顯然無法接受，而主席也無法真接裁示不做決議，只好退席抗議。蔡明修則說，若今天一定要投票，幾位有共識的委員就會離席。上次深澳電廠案最後竟投票通過，今天如果要投票，結果也可能相同，已不想再為政府背書。

(中時 )

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