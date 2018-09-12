台大校長案 葉俊榮：要求回到5位候選人重新遴選

2018年09月12日 16:58 中時電子報 戴安瑋 、 林郁庭 、 林志成 /中時 /中時

台大校長迄今沒上任，遭外界抨擊，教育部長葉俊榮今開記者會，要求台大校長遴選會正式召開會議，重啟校長遴選，他並要求重新選時，要回到107年1月5日的5位校長候選人選舉，並就其決定結果，報請教育部聘任。

葉俊榮說，台大校長遴選委員會重啟遴選時，要釐清台大校長當選人管中閔擔任台灣大獨立董事、薪酬委員的爭議，台灣大董事長蔡明興必須迴避及或解除職務。

葉俊榮今召開記者會表示，教育部已經準備好訴願答辯書，他知道行政訴訟程序耗時漫長。上月2日台大遴委會雖然曾以聲明回應教育部要求重啟遴選、補正瑕疵回應，但可惜並未召開正式會議。

葉俊榮說，先前暑假期間許多遴選委員可能因為出國讓會議召開困難，但現在暑假結束、新學期開始，應該已經有所不同，因此他提出2點事項，包括遴委會重新開會時，應先行議決遴委蔡明興迴避或解除職務；接著遴委會至少回到1月5日第四次遴委會，從台大校務會議推薦的5名候選人開始依法遴選。

葉俊榮說這樣的做法不是要求台大重新開始徵求候選人，而是從遴選會最後決定當選人的那場實質會議開始，讓遴選程序可以補正瑕疵。葉俊榮強調，不管結果如何，經過這樣的程序，願意把原來程序瑕疵的議題做好，最後結果送到教育部，教育部都會尊重。

葉俊榮也呼籲，台大校務是否能快速回到常軌運作，必須由教育部、台大及遴委會補正程序、捐棄成見、並肩合作；公正遴選才能夠確立新校長領導的正當性，「希望大家不要再有所遲疑，法治國家行政程序的基本要求也不容我們再多打折扣。

(中時電子報)