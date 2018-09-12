俄國T14戰車將有砲射飛彈 打車也打直升機

俄國T14戰車雖量產數量不明，但新的裝備仍在研發，預計將有性能更好的砲射飛彈。(圖/美聯社)

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中時電子報

俄羅斯T-14阿瑪塔(Armata)戰車會裝備砲射飛彈，它可由125公釐主砲來發射，俄國媒體稱，這種飛彈可以突破任何戰車的裝甲，包括美國的M1艾布蘭戰車也擋不住。

戰車的主砲有各種砲彈，包括破壞建築的高爆彈、突破敵方戰車裝甲的翼穩定脫殼穿甲彈等，不過這些砲彈都是無導引的，理論上有可能漏失，因此有一派的武器專家堅持發展可導引的砲射飛彈，美國、法國都有相關研發，但是過去的砲射飛彈卻有很多缺點，包括射程短、速度慢，又需要全程導引，因此只有前蘇聯將砲射飛彈列為戰車的主要武裝，比如用於T-80、T-90戰車的9K119反擊飛彈(Reflex)。而且，蘇聯的戰車砲口徑較大，達到125公釐，比較有足夠的空間來設計性能較好的砲射飛彈。

9K119飛彈的部件，以飛彈本體和尾部投擲器兩大部分。(圖/網路)

9K119飛彈的發射情形。

陸軍情報網(army recognition)報導，烏拉爾國家生產企業（Uralvagonzavod）表示，T-14所用的新型飛彈，就是改良自9K119，彈藥包括飛彈本體和尾部投擲器(用於將飛彈推出砲管)。它的發射模式與一般的戰車砲彈相同，只是稍微長一些，新一代的砲射飛彈具有自動瞄準的雷射導引系統，具有抗煙霧和其他偽裝的能力，幾乎不會脫失目標，它的射程超過5公里，比一般戰車砲彈射要長的多，有助於T-14的遠程獵殺。

俄國內部測試顯示，新的砲射飛彈在5公里處發射，也能突破近一米厚的裝甲板，足以突破被動式反應裝甲，飛行速度高達每小時70公里。由於性能良好，該飛彈也可以用於對付空中目標，包括直升機和低空飛行的飛機。

(中時電子報)

文章來源：Russia: new antitank missile created for T14 Armata main battle tank

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