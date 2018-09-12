沿桃林鐵路改善供水 提升水源調度能力

2018年09月12日 17:08 中時 甘嘉雯

蘆竹地區因位於供水管線末端，水公司進行管線改善工程，沿著桃林鐵路埋管，12日舉行啟用典禮。（甘嘉雯攝）

八德大湳淨水場原僅有1條經富國路的送水幹管，常因水壓不足，造成桃園大檜溪及蘆竹南崁等地區的管線末端住戶用水缺乏，為解決居民用水問題，市府先暫停桃林鐵路活化計畫，與台灣自來水公司合作，優先增設1條口徑120公分專用送水幹管，12日啟用，包括桃園、蘆竹、海湖、大園及竹圍等地區，用水將不虞匱乏。

自來水公司選定桃林鐵路沿線埋設口徑120公分專用送水幹管，自萬壽路至南山路管線長度計10.3公里，工程經費近5億元，全部由自來水公司負擔。

全線通水後，提升海湖地區供水壓力由0.2公斤提升至0.7公斤；蘆竹地區供水壓力由0.5公斤提升至1公斤，大桃園地區供水情形更趨穩定，有效提升蘆竹地區水壓及復水緩慢的問題將可徹底解決，進一步穩定供應蘆竹地區（中山高速公路以西）及南崁溪東、西等地區的供水及支援桃園航空城、機場捷運及桃園機場第3跑道特定區等開發計畫等供水成長需求。

市長鄭文燦表示，2015年時台灣水情不佳，經濟部於桃園實施全市「供5停2」的限水措施，農委會也宣布桃園水利會2萬2000公頃灌溉區休耕，對桃園造成極大影響，市府推動許多因應措施，包括開鑿15口戰備水井、協調自來水公司加強桃園大檜溪、蘆竹南崁、大竹及航空城計畫區等地區的供水能力，也暫緩推動桃林鐵路活化計畫。

(中時 )