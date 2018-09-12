書中自有黃金屋？ 挖空《紅樓夢》藏毒還是被警翻了出來　

戴嫌竟然挖空書本，將毒品隱匿其中，還專挑頁數厚的英文辭典、紅樓夢、西遊記等名著。（莊曜聰翻攝）

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麻豆警方破獲槍毒案，在戴姓兄弟住處起出毒品、槍支。（莊曜聰翻攝）
戴嫌竟然挖空書本，將毒品隱匿其中，還專挑頁數厚的英文辭典、紅樓夢、西遊記等名著。（莊曜聰翻攝）

俗話說「書中自有黃金屋」，但台南一對涉嫌販賣海洛因的戴姓兄弟，卻是把毒品藏在挖空的書本中，用來掩護販毒的惡行，令人傻眼，麻豆警方經過半年時間的佈線追查，昨日傍晚在市區將2人逮捕歸案，現場還起出1把改造手槍及31顆子彈，今天也陸續帶回蔡姓等5名毒蟲，他們均坦承毒品來源來自戴姓兄弟，訊後依違反槍砲彈藥管制條例、毒品罪嫌送辦。

麻豆警方調查，58歲的戴姓男子有多起毒品前科，55歲的弟弟則有槍砲、強盜、殺人等前科累累，警方接獲線報，2兄弟靠著販毒維生，且擁槍自重，範圍遍及整個台南市，即積極佈線調查。

經過6個多月時間跟監，見時機成熟，即向法院申請搜索票，昨日下午出動警網分別前往2人位於市區的藏匿處抓人，先是在弟弟的租屋處查獲60幾包分裝的安非他命共65.57公克，並起出改造手槍及子彈，火力驚人。

而警方攻堅哥哥的租屋處，一開始竟然找不到任何毒品，讓人非常納悶，後來眼尖員警在房間內看到西遊記、紅樓夢及一本厚達近千頁的新英文辭典，感覺非常突兀，與戴嫌身分水準極不相稱，一打開內側已被挖空，竟當成藏匿毒品的空間，人贓俱獲，戴嫌也只好認罪，警方對他的用心也嘖嘖稱奇。

警方在兩人住處查獲毒品約100公克，市價逾40萬元，他們分裝後銷售牟利，警方除將2人依法移送外，也將繼續追查毒品來源。

(中時 )

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