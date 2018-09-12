台北》姚文智晾一邊 林佳龍與柯P、林右昌合體宣傳台中花博

2018年09月12日 17:22 中時 張潼

台中市長林佳龍今下午北上宣傳台中花博「北北基縣市周」優惠活動，台北市長柯文哲、基隆市長林右昌也都現身力挺，不過，民進黨林佳龍與林右昌與柯文哲同台，同黨的台北市長參選人姚文智卻不見身影，格外引發注目。面對媒體追問，柯笑說要在選前辦大型活動「太勇敢、太辛苦了」，林佳龍則笑回，時間是前市長訂的，他別無選擇，但一定會把花博辦好。

林佳龍北上台北市立動物園宣傳花博，除「東道主」柯文哲親自出席記者會，林右昌、立法委員高志鵬也都到場，新北市則由農業局長李玟出席，因此形成「綠營首長、立委與柯文哲同台」場面。

一開始，柯文哲與林佳龍座位隔著一條走道，只見林佳龍與林右昌互動較為熱絡，但上台後，3人仍一起與花博吉祥物合照、交換紀念品，柯文哲致詞時還大讚台中市作為台灣第二大城市，實在「來勢洶洶」。

會後接受媒體訪問時被問到是否互動冷淡？柯文哲先是笑說媒體「挑撥離間」，林佳龍也說，北市吉祥物熊讚和石虎在一起，哪會冷淡？接著柯文哲也表示，台中現在已經是台灣第二大城市，都市規畫得蠻不錯的、而且發展也蠻快的；是否覺得林佳龍聲勢逼近自己？柯也坦言本來就不錯。

至於與綠營首長合體，容易被外界政治解讀？柯文哲轉頭告訴林佳龍，接近選舉時要辦這個大活動，「你很勇敢」，實在太勇敢、太辛苦了；林佳龍則說，花博是台灣人的花博，城市交流不分顏色，縣市首長跨顏色交流對市民是好事，不過，「也會邀請姚文智」。

林佳龍還表示，花博的日期是前市長胡志強任內決定，他真的別無選擇，萬一移開，大家也會有意見，所以就全盤接受；好的活動就像接力賽，之前柯市長也是接下世大運把它辦好，他也會把花博辦好。柯文哲也強調，每天在講藍綠，花博不是台中花博，是台灣的花博，就像世大運不是台北的世大運，是台灣的世大運，所以作為台灣人，該支持要支持。

(中時 )