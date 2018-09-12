選舉季參選人忙翻天　林明溱會勘行程外還主持中寮PU跑道落成

2018年09月12日 17:18 中時 楊樹煌

▲南投縣長林明溱、立委馬文君、鄉長張永輝和全體貴賓及校長學生，共同施放七彩氣球，宣布PU跑道正式啟用。（楊樹煌攝）

選舉季，參選人有的忙於家戶拜訪、掃街拜票，有的忙於婚喪喜慶，但南投縣長林明溱不但要忙於公務、會勘各鄉鎮道路、排水等改善工程，今12日並和立委馬文君前往中寮，為中寮國小的PU跑道落成主持啟用典禮，同時陪同師生家長觀賞國中小學生才藝表演，林縣長慨嘆想做家戶拜訪都困難重重，所幸縣民都知道他的勤快是中部第一名的縣長。

中寮國小跑道原來是紅土材質，遇雨常造成跑道淹水，豔陽天則是塵土飛揚，影響學生健康至鉅，經林縣長和立委馬文君積極奔籌下，獲教育部體育署核定350萬元，其中縣府配合自籌款70萬元，讓中寮鄉親期盼已久的中寮國小嶄新PU跑道終於亮麗完成！

林縣長今天特地和立委馬文君、鄉長張永輝、議員廖宜賢、廖梓佑、鄉民代表會主席張裕發及校長陳燕玉等共同主持PU跑道落成啟用典禮，並和中寮國小全校師生一起施放七彩氣球，宣布PU跑道正式啟用。

在宣佈啟用後，中寮國小6年級的小朋友興高采烈的相約在全新的跑道上盡情奔跑，並開心的說「我們終於有PU跑道可用，跑起來真的很舒服，體育課也不會再有紅土跑道塵土飛揚的情形，更不用擔心摔倒會破皮流血了！」

中寮鄉長張永輝表示，感謝馬立委、林縣長及各級民意代表的努力和關心，讓中寮國小的PU跑道馬上完成建設，不但對學童安全和健康更有保障，同時也能提供中寮鄉親更安全舒適的運動場所。

另中寮國小為慶祝PU跑道落成，也在學生活動中心舉行中寮鄉國民中小學聯合才藝表演活動，包括中寮鄉10所中小學才藝表演及社區表演，內容精采，其中7所由中寮國小分設出的小學，更是以回娘家的心情參與演出，場面熱鬧溫馨。

(中時 )