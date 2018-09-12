日本「慰安婦的真實國民運動」 為藤井踹慰安婦銅像道歉

做勢踹台南慰安婦像的日人藤井實彥所屬的「慰安婦的真實國民運動」12日在臉書上發表聲明向台灣民眾道歉。(翻拍自臉書)

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中時

做勢踹台南慰安婦像的日人藤井實彥所屬的「慰安婦的真實國民運動」會長加瀨英明12日在臉書上發表聲明，聲明中指該協會判斷藤井明顯有似踢慰安婦像的舉動，對於造成台灣民眾的不悅由衷致歉。

聲明中分3點說明: 第1，「慰安婦的真實國民運動」是由20個組織參加的協會，為了改善有關慰安婦問題，侮辱日本的無事實根據的資訊在全世界蔓延的狀況，而展開各種活動。活動之一便是此次對設立慰安婦像的國民黨台南支部提出公開質問書。

慰安婦像的說明板上寫著「1937年12月以後，日軍在亞洲太平洋各地設立『慰安所』，以欺騙、脅迫、綁架等方式，強徵占領區的年輕女性為『慰安婦』供日軍姦淫，據說受害的女性約20萬至40萬人。台灣至少有1200名受害者」等偏離事實的文句，此一記載導致有關日本名譽的重大誤解，恐損及日台的友好關係。

第2，到台灣遞交質問書的本會幹事藤井實彥被國內外媒體報導「腳踹台灣安慰婦像」。本會為了調查實情，仔細觀察了網上的影片和圖像等，也詢問了藤井本人當時的情況。藤井主張「沒踢，也沒有踢的意圖。為了自己的尊嚴和名譽，他個人將驗證圖像和影片」。

本會的結論是，就現在網上流傳的影片和圖像來看，藤井很明顯有似踢慰安婦像的舉動，不管他本人有怎樣的情況，從客觀的角度來看，確實做出讓人感到不悅的不當行動，有損作為日本人的品位，是違反國際禮儀的行為，我們也是最厭惡的。派他為代表的本會也難辭其咎。對於因此事造成不悅的台灣民眾由衷致歉。

第3，有關這次之事，藤井本人已於9月11日辭去本會幹事之職。本會最擔憂的是，因這次事件損及日台的友情，今後將抱持誠意的對應，盼能恢復信賴。台灣的民眾及日本國內的支援者、相關人士們，請多多理解。

此外，有關上述的公開質問書所提慰安婦像寫的內容真假，盼今後能有明確的答案，希望國民黨台南支部勢必依預定回答。

(中時 )

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