官派環委堅持開會程序 觀塘案環評5環委退席抗議

2018年09月12日 17:41 中時 陳君瑋

環保署環評審查中油第三天然氣接收站環差案，因無法達成不做結論共識，環評委員離席抗議，主席詹順貴（中）因人數不足宣布散會。（陳君瑋攝）

環保署環評審查中油第三天然氣接收站環差案，因無法達成不做結論共識，環評委員鄭明修離席抗議。（陳君瑋攝）

環保署環評審查中油第三天然氣接收站環差案，因無法達成不做結論共識，環評委員王文誠（右）及王价巨離席抗議。（陳君瑋攝）

環保署環評審查中油第三天然氣接收站環差案，因無法達成不做結論共識，環評委員李克聰離席抗議。（陳君瑋攝）

環保署環評審查中油第三天然氣接收站環差案，因無法達成不做結論共識，環評委員劉希平離席抗議。（陳君瑋攝）

環保署環評大會審查中油桃園觀塘的第三天然氣接收站「環境現況差異分析」報告，多位環評委員聯合要求今天如果不做結論，才能繼續開會聽報告，但是官方環評委員堅持必須要維持開會程序，雙方無共識，最後5位環評委員離席抗議，人數不足，環評大會主席詹順貴最後宣布散會。

桃園第三天然氣接收站開發備受爭議，面對近來行政院長賴清德頻頻對外釋放希望該案通過環評的訊息，多位環評委員於會議開始就抗議，要求官方環評委員代表迴避，還有環委表示，如果官方委員不離席、他們就要離席，另還有環委感嘆，被上次深澳案傷害很深，要求今天不該貿然投票，如果不先決議不投票、不做結論，他們不會繼續開會。

環評委員鄭明修表示，他於現勘時有提出很多替代方案，可是開發單位中油卻一直逃避事實，他昨天收到中油的回覆，指出替代方案時程至少要18年，這種回覆讓他覺得是「鬼扯到受不了」。另外擔心官方代表部隊造成投票失真，環評委員王价巨也要求公務人員環評代表應該迴避，「不迴避我們就離開」，也有環委表示，官方代表不迴避，投票結果恐怕會失真，還有環委表示，之前深澳案受到很大傷害，不能這樣就投票讓他通過，成為深澳翻版。

對於幾位環評委員的意見，官方代表委員表示質疑與不滿。今天出席的官方代表包括農委會副主委李退之、內政部次長林慈玲、經濟部次長曾文生等人，學者代表批評，首次看到這個多高層出席環評，質疑就是要內定通過。

(中時 )