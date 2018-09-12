微熱山丘推2018中秋限定新裝禮盒搶市

2018年09月12日 17:16 工商 曾麗芳

中秋節將至，糕餅業者爭相推出中秋禮盒搶市！其中，以鳳梨酥聞名的「微熱山丘」，今年以「牽連」、「團聚」為主軸，推出2018中秋限定新裝禮盒-「鳳梨酥烏龍茶禮盒」與「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」，即日起官方網站開放訂購，並同步在全台門市銷售。

微熱山丘表示，在秋意情濃的節慶以「牽連」、「團聚」為概念，特別推出期間限定的中秋新裝禮盒。禮盒包裝以「月亮」為設計發想，將親友與自己所見的月亮，相襯如水中月影相連而成「朋」字，在微熱山丘童趣人偶的牽線下，串連彼此最真摯的心意；同時，「朋」字的設計也像兔子的一雙耳朵，巧妙地將月兔的意象融入禮盒當中，更添佳節氛圍！

此外，包裝設計的主色調選用飽滿的鵝黃色更是深富意義：黃色是鳳梨的顏色，也是「陽光烘熟的美點」的真實呈現，更有月圓飽滿團圓的溫暖意涵。

其中，鳳梨酥烏龍茶禮盒以鳳梨酥結合微熱山丘門市經典「奉茶服務」的清香熱茶，選用南投在地自然農法栽種的「松柏嶺烏龍茶」，搭配焙茶師傅老道的經驗所製成，茶湯閃耀著金黃的琥珀色，入口溫潤飽滿，後韻回甘，真切感受台灣茶的純粹甘美。

鳳梨酥脆蛋糕禮盒除了鳳梨酥之外，搭配詢問度超高的限量限定「蜜豐糖脆蛋糕」，透過低溫長時間烘烤增加酥脆口感、更真實呈現香甜蔗香與天然蜜香，是老師傅用時間和創意研發出來的平凡美味。

此外，微熱山丘也特別推出企業客戶方案，不僅享有特殊優惠，更提供客製的企業賀卡！

(工商 )