夾娃娃機夾出情趣用品 中市議員陳世凱籲加強管理

2018年09月12日 17:32 中時 盧金足

坊間夾娃娃機如雨後春筍，夾取的物品五花八門，但因為未設消費者年齡門檻，有的業者竟以情趣用品招徠客源，台中市議員陳世凱12日在警消環衛委員會業務質詢時，詢問副市長林依瑩，對小朋友如夾到十八禁商品有看法？林依瑩直言不妥，市府表示，目前為止中央及各地方政府，尚無針對非屬電子遊戲機的夾娃娃機店制定管理辦法，亦無學區限制，由於娃娃機店涵括全台，經濟部已研究夾娃娃機衍生的相關問題，並視運作情形做滾動式檢討，市府將依經濟部研議決定配合辦理。

陳世凱表示，近年來夾娃娃機台數量倍數成長，導致非法機台增加，及機台內放置許多18禁產品，他要求警察局加強取締與宣導，因為夾娃娃機為大朋友小朋友都經常著駐足的地方。

陳世凱指出，從2000年台灣通過《電子遊戲場業管理條例》後，全台夾娃娃機數量驟減，直到2016年由經濟部與產業代表以及警政代表召開會議，讓業界將夾娃娃機加入保證夾取功能而成為「選物販賣機」後成為合法機台。

他憂心若在機台內放置菸、酒、檳榔、情趣商品等兒童不宜商品，恐有害兒童身心健康。

陳世凱針也對台中市出現很多電動自行車安全提出質詢，電動自行車去年在全台總共造成6死2100傷，卻無法可管，騎乘電動自行車時，無需配戴安全帽，也不需要兩段式左轉，甚至有許多民眾反映因為電動自行車無牌照導致無法向政府單位檢舉，影響道路安全。

他要求台中市府副市長林依瑩承諾，跨部會整合警察局與交通局，能以自治條例的方式管制電動自行車。

針對娃娃機管理問題，台中市府表示，2018年5月30日已由副市長張光瑤邀集法制局、都發局、警察局共同研商台中電話亭KTV、夾娃娃機管理機制的會議，建立相關管理配套機制

，由教育局研究夾娃娃機影響範圍，並留意校園周邊是否有設置狀況，通報經發局前往查察，此外，夾娃娃機的內容物，則回歸各主管機關權責，也會加強管理。

至於電動自行車成為交通工具管理三不管地帶，台中市府表示，依《道路交通管理處罰條例》，電動自行車適用慢車類管制，交通部也進一步研議新增電動自行車登記、領用及懸掛車牌等規定，制定全國適用的規範。

台市府指出，統計今年1至5月告發相關慢車類違規案件約410件，持續加強宣導，減少用路人違規情形，除取締與宣導並重，市府也將進一步促請中央制定更全面性的規範。

(中時 )