六館夯花博多元展演 打響花博吸觀光

台中市政府串聯6大場館、推出「六館夯花博」活動，盼透過文化展演鏈結花博精神。（林欣儀攝）

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向國際推廣台中花卉博覽會，市府盼打造台中成為花園城市，串聯國美館等6大場館，於花博期間分別推出與「花」有關的表演或展覽，其中，國台交更結合新科技機械手臂技術與高空表演，打造親子劇「花，森什麼是」，邀民眾走訪台中進行深度的城市文化之旅。

2018台中花博進入倒數50天，台中市長林佳龍與國美館、科博館、國資圖、國台交、台中歌劇院、亞大現代美術館6大場館負責人一同召開「六館夯花博」記者會，他表示，花博已不只是台中市政府辦的花博、更是台中市民的花博，透過2萬志工、企業界與文化界投入，看到花博帶來的改變。

「六館夯花博」當中的國立台灣美術館特別於花博期間推出「花之禮讚」，結合台灣故宮博物院、奇美博物館及日本富士美術館，呈現出本土、華夏與西洋、東洋四大文化光譜；科博館則以「都市裡的森林寶庫」為主題，盼帶領民眾認識更多種類植物。

國圖資結合花博精神、將舉辦「花現GNP主題書展」系列活動；台中歌劇院則邀有「火焰的指揮師」美名的小林研一郎與讀賣日本交響樂團演出，並將於花博期間開放導覽；亞大現代美術館則策畫「花語花博」特展，邀藝術家以不同花卉創作詮釋。

此外，國台交結合新科技與高空表演，打造「花，森什麼事」親子劇場，將於花博開幕式中演出。林佳龍強調，台中辦花博是一場城市花園的改造運動，六館展現文化軟實力，用各自的特色鏈結花博、呈現創意。

(中時 )

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