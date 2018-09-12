遠航慶ATR成軍周年 推澎湖1＋1大省專案

2018年09月12日 17:27 中時 陳祐誠

遠東航空慶祝ATR機隊成立滿1周年，推出「澎湖1+1大省專案」，到澎湖旅遊只要2人以上成行，即可享有優惠價55折起，以台北─澎湖來回機票3298元為例，雙人成行機票原價為6596元，55折優惠後為3628元，立即省下2968元。

澎湖縣長陳光復指出，世界最美麗海灣組織年會，9月將在澎湖舉行，澎湖縣政府舉辦的2018海島嘉年華也已陸續登場，澎湖擁有豐富的觀光資源，歡迎大家一同來澎湖看煙火、吃海鮮。

配合世界最美麗海灣嘉年華的熱潮，遠東航空推出「遠航新機週年慶，澎湖1+1大省專案」，即日起至10月31日止，至遠東航空官方網站，預訂年底前周日至周四出發往澎湖的航班，即可享55折優惠，2人以上即可成行。

遠航也與澎湖各大飯店業、觀光業合作，推出許多優惠活動，例如憑大省專案訂位記錄至遠行旅行社訂房，可搭配為2人成行2天1夜機加酒產品，百世多麗飯店雙人房每人2888元起、福朋喜來登酒店雙人房每人3888元起等。

遠航營運長曾金池表示，去年引進的2架ATR72-600型新機，於台中、高雄機場投入國內線營運，今年10月、11月將再各引進1架同型機，執行台北─金門、台北─澎湖航班營運。預計2019年1月、2月，會再各引進1架ATR，屆時機隊將達到6架ATR，搭配第4季引進2架波音737MAX8飛機，到2020年即可逐漸淘汰老舊的MD系列客機。

(中時 )